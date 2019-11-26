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26ноября
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За сутки в травмпункт Благовещенской больницы обратилось почти 150 человек

За сутки в травмпункт Благовещенской больницы обратилось почти 150 человек
Фото: pixabay.com

В травмпункт Благовещенской городской больницы за сутки 25 ноября обратилось 149 благовещенцев. Среди пострадавших – 23 ребенка. Таким образом, средняя нагрузка по поступлению пациентов составляет 6 человек в час.

«Травмы стали более тяжелыми, в основном – переломы конечностей, ребер. Всем пациентам оказывается необходимая комплексная медицинская помощь», – сообщили в амурском минздраве.

Как сообщало Амур.инфо, из-за гололеда травмпункт Благовещенской больницы работает в усиленном режиме. Количество пациентов увеличилось примерно в 2 раза С 22 по 24 ноября за помощью к специалистам обратились 402 человека, из которых 45 – дети. Большинство из них получили ушибы, растяжения, переломы при падении на скользких тротуарах.

Проблемы возникли из-за аномального дождя, прошедшего в областном центре в ночь с 22 на 23 ноября и превратившего город в один сплошной каток.

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#гололедица #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • КАМЕР10

    КАМЕР10
    2 часа назад

    у этих людей в травмпункте вам нужно было узнать где посыпать песочком нужно!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Ну все, снег пошел, сейчас будет еще больше.

  • Assi

    Assi
    2 часа назад

    Оснований для введения ЧС по-прежнему нет!!!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Снег поверх льда, что сейчас будет...

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