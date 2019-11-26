За сутки в травмпункт Благовещенской больницы обратилось почти 150 человек

В травмпункт Благовещенской городской больницы за сутки 25 ноября обратилось 149 благовещенцев. Среди пострадавших – 23 ребенка. Таким образом, средняя нагрузка по поступлению пациентов составляет 6 человек в час.

«Травмы стали более тяжелыми, в основном – переломы конечностей, ребер. Всем пациентам оказывается необходимая комплексная медицинская помощь», – сообщили в амурском минздраве.

Как сообщало Амур.инфо, из-за гололеда травмпункт Благовещенской больницы работает в усиленном режиме. Количество пациентов увеличилось примерно в 2 раза С 22 по 24 ноября за помощью к специалистам обратились 402 человека, из которых 45 – дети. Большинство из них получили ушибы, растяжения, переломы при падении на скользких тротуарах.

Проблемы возникли из-за аномального дождя, прошедшего в областном центре в ночь с 22 на 23 ноября и превратившего город в один сплошной каток.