В Белогорском центре для несовершеннолетних детей провели акцию «Крылья ангела»

Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних впервые присоединился к всероссийской акции «Крылья ангела», приуроченной к Дню матери. В акции приняли участие воспитанники и педагоги центра, а также две многодетные семьи, в которых воспитываются опекаемые дети.

«Акция приурочена к самому теплому, доброму и радостному празднику – Дню матери. Ангел в глазах детей – это ангел-хранитель, это мама, оберегающая их с первых дней жизни, это символ сохранения мира во всем мире», – говорит социальный педагог Белогорского центра Ирина Титова.

Открыли мероприятие девочки в костюмах в ангелов, а ведущая рассказала гостям о самой акции «Крылья ангела». «Звучали слова о любви к матери, о небесных наших покровителях – ангелах-хранителях. Всем известно, что ангелы – это олицетворение доброты, любви, защиты и спасения – так же, как и мамы. Всем участникам акции мы предложили проявить свои творческие способности и нарисовать своего ангела-хранителя», – рассказывает Ирина Борисовна.

За карандаши и краски взялись не только дети, но и взрослые. Рисовали своих ангелов и приемные родители. Все работы тут же показали на выставке рисунков. Участников акции отметили дипломами и сладкими призами. Но главное, говорят организаторы, все получили позитивные эмоции. В честь празднования Дня матери ребята также подготовили концертную программу «Мамин день» – дети, лишенные родительской заботы, исполняли песни и стихи о маме.

«А потом всех ждал большой сюрприз от ведущей детских праздников Татьяны Сердюк. В рамках социального проекта добровольцев «Подари праздник детям» для ребят провели игровую программу с конфетти! Восторгу детей не было предела. Завершилась встреча чаепитием со сладкими пирогами. В это время взрослые делились проблемами воспитания, а дети знакомились с новыми друзьями», – рассказывают педагоги учреждения.

Главная цель такой акции – формирование у детей правильных ценностных ориентиров и понимания, что такое добро, говорят в Белогорском центре для несовершеннолетних. «Каждый ребенок, участвовавший в акции, сохранит в душе частичку того добра и тепла, который он изобразил на своей картине, – говорит Ирина Титова. – Ни одно государственное учреждение, каким бы оно замечательным ни было, не заменит ребенку родителей. И мы благодарны тем людям, которые берут на свои плечи заботу о детях, обойденных родительским теплом».

Сегодня в Белогорском социально-реабилитационном центре живут 38 детей от 3 до 18 лет, оказавшихся без попечения родителей. На патронаже службы сопровождения замещающих семей Белогорского центра для несовершеннолетних состоит 19 приемных и опекунских семей. Основная цель службы – оказание замещающим семьям своевременной психолого-педагогической, социальной, медицинской и юридической помощи, создание оптимальных условий для развития и социализации приемных детей, профилактики кризисных ситуаций в замещающих семьях, а также для предотвращения отказа от ребенка, переданного на воспитание в замещающую семью. «Наши замещающие родители знают, что специалисты службы Белогорского центра для несовершеннолетних в любое время придут на помощь, они – всегда рядом», – говорят в учреждении.