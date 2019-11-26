Народный музей и летопись Победы: амурчане надеются выиграть президентские гранты

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Амурчане подали свои проекты на конкурс Фонда президентских грантов. От Приамурья поступило 14 заявок. На реализацию они получат деньги в следующем году.

В первом конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года материальную поддержку надеется получить областная общественная писательская организация. Её участники предложили проект «Народный музей», который направлен на поддержку общественной активности по сохранению и популяризации историко-культурного наследия региона. Для этого будет создан Центр развития музейных инициатив, где можно воплотить в жизнь общественные проекты по сохранению исторической памяти и разобраться в тонкостях музейного дела. Стоимость проекта – более 2,5 миллионов рублей. Кроме того, писательская организация хочет снять многосерийный документальный фильм с элементами анимации и мультипликации «Мир амурской литературы». Проект с одноимённым названием стоит почти 1 миллион рублей.

Другой проект от амурских писателей предполагает создание мобильного приложения для осуществления образовательного и краеведческого туризма «Народный гид». Оно позволит амурчанам выбрать какой-либо маршрут, составленный и загруженный заранее в базу данных, после чего пройти по нему целиком либо частично. Маршруты для самостоятельного изучения и следования смогут составлять все желающие краеведы и активисты, занимающиеся изучением своего города, региона. Стоимость проекта более 900 тысяч рублей.

Ещё один проект, предложенный писательской организацией, – «Интерактивная карта памятных досок, обелисков, мемориальных досок и памятников, установленных в Амурской области». На интерактивной карте будут отображены все памятные знаки области, установленные в различные годы, включая отдельные доски на зданиях в честь людей, работавших на благо развития области, памятники и мемориалы, установленные в честь отдельных людей или групп людей, мемориальные комплексы, установленные в честь погибших участников военных конфликтов, мемориалы, памятные доски, обелиски и иные памятные места, которые устанавливались в честь каких-либо событий и памятных дат. Стоимость проекта – более 1 миллиона рублей.

Около 3,5 миллиона рублей на воплощение своей идеи в жизнь надеется получить региональное отделение «Союза пенсионеров России». Их проект «Допишем летопись Победы» предполагает 4 выездные программы для посещения основных мест захоронений советских солдат на территории Китая. По результатам поездок будет создан отряд «серебряных» волонтеров в количестве 20 человек, и будут проведены уроки мужества с учащимися области с охватом около 600 человек. Цель проекта – сохранение исторической памяти России, открытие новых страниц истории войны на Дальнем Востоке, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Общая стоимость проекта – более 5 миллионов рублей.

Зейская городская общественная физкультурно-спортивная молодёжная организация «Спортивная Зея» подала на конкурс проект «Доступное здоровье». Он предусматривает установку в городе Зея спортивных комплексов для оздоровления детей, молодежи и населения. На это потребуется более 400 тысяч рублей.

Проект «Спортивный» инициировали «Туристы Амура». Некоммерческая организация планирует проводить спортивно-массовые мероприятия по спортивному ориентированию и туризму в парках, спортивных залах, лесных массивах Амурской области. Для этого они создадут спортивные карты и пополнят материально-техническую базу. Стоимость проекта – почти 3 миллиона рублей.

Более 3 миллионов рублей необходимо «Ассоциации творческих работников Амурской области» на реализацию проекта «Развитие современных форм продвижения библиотеки Аграрного колледжа». На эти средства авторы проекта планируют модернизировать библиотеку колледжа, купить новые компьютеры и специализированную литературу.

Волонтёры из общественной организации любителей животных «Велес» предлагают создать цикл передач, который будет транслироваться в Амурской области на канале АОТВ, и опорный пункт по оказанию консультативной и юридической помощи в случаях жестокого обращения с животными. Это предусматривает проект «Быть человеком – иметь сострадание». На его воплощение в жизнь потребуется более 3 миллионов рублей.

Проект «Цифра на "отлично"» областной организации «Открытое сердце» направлено на повышение успеваемости школьников. В ходе него амурские педагоги повысят квалификацию, и лучшие учителя пройдут обучение в инновационном центре «Сколково». На это необходимо более 3 миллионов рублей.

Более 900 тысяч рублей стоит проект «Казачье воспитание – от традиций к патриотизму». Его подало на конкурс амурское окружное казачье общество. В ходе проекта планируется изучение казачьего компонента в детских садах и школах, Домах культуры, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий с использованием традиций и культуры казачества, привлечение в молодежные казачьи объединения трудных подростков и детей из неполных семей, объединение казачьих молодежных организаций, расположенных на территории Амурской области в единую региональную детско-юношескую организацию.

«Казачий хутор» создаст шимановское хуторское казачье общество «Хутор Малиновский», если выиграет президентский грант. На территории «Казачьего хутора» планируется разместить постройки в старорусском казачьем стиле. Здесь будет изба казака, кухня с русской печью, сцена, музейный уголок для установки предметов казачьего быта и старинных вещей, детская игровая зона с инвентарем для традиционных игр. По территории между постройками будут декоративные площадки и фотозоны, из предметов старинного обихода (телеги, колодец, хлев, сноп, качели). Здесь будут проходить теоретические занятия в доме «казака», соревнования и праздничные гулянья. На это потребуется около 3 миллионов рублей.

Индивидуальные курсы реабилитации для детей-инвалидов предусматривает проект «Ментальные дети». По инициативе регионального отделения Российского детского фонда юные амурчане смогут пройти осмотр логопеда-дефектолога с развернутым заключением и определением основных направлений коррекционной работы, 10 процедур лого-фасциального массажа, 2 процедуры индивидуальной функциональной мануальной терапии. Стоимость проекта – более 300 тысяч рублей.

Почти 5 миллионов рублей потребуется частной организации «Чудо-дети» на реализацию проекта «Дорога в будущее сквозь Чудо». Благодаря ему в Благовещенске может появиться новый частный детский сад, куда будут ходить дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это поможет родителям, до детей которых очередь в муниципальный детский сад ещё не дошла, определить их в частное дошкольное учреждение и выйти на работу из декретного отпуска, уверены авторы проекта.

Первый конкурс Фонда президентских грантов предлагает для подачи документов 13 грантовых направлений: социальная защита граждан, поддержка семьи, материнства и отцовства, поддержка проектов в области науки, образования и просвещения, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и животных, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников, выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства и другие.

Поучаствовать в конкурсе могут некоммерческие организации, которые зарегистрированы не менее года на момент подачи заявки, не находятся на стадии банкротства, не имеют задолженности и не учреждены органами местного самоуправления. Итоги конкурса будут подведены до 21 февраля.

Амурские некоммерческие организации ежегодно подают заявки на конкурс Фонда президентских грантов. Некоторые из них получают грантовую поддержку на реализацию проектов. Во втором конкурсе 2019 года победу одержали 14 проектов амурчан.