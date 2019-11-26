В Благовещенске суд оставил под стражей гендиректора ЧОП, охранявшего колледж

Как сообщало ИА «Амур.инфо», решение о заключении под стражу гендиректора частного охранного предприятия вынес Благовещенский городской суд. Произошло это 16 ноября – через два дня после трагедии. Суд постановил заключить руководителя организации под стражу на два месяца – до 14 января. Защита обвиняемого настаивала на домашнем аресте.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание, которое грозит виновному по данной статье, – 10 лет лишения свободы.

Во вторник, 26 ноября, представитель интересов заключенного под стражу пытался обжаловать решение. По информации ТАСС, во время прений адвокат обвиняемого представил суду два обращения от общественных организаций ветеранов боевых действий в поддержку Сергея Андрющенко. В его защиту собраны также подписи жильцов дома, в котором он живет. Кроме того, защита заявила, что нет оснований полагать, что их подопечный скроется от следствия.

Тем временем Андрющенко заявил, что не считает себя виновным, и попросил суд назначить ему более мягкую меру пресечения.

Однако суд вышестоящей инстанции оставил меру пресечения без изменения. Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе Амурского областного суда. При этом срок содержания под стражей остается прежним – до 14 января 2020 года.

Гендиректор частной охранной организации «Сириус-А» Сергей Андрющенко – бывший полицейский с 23-летним стажем, сейчас он на пенсии.

По данным следствия, обвиняемый допустил к охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность. 14 ноября 19-летний Даниил Засорин пронес в здание учебного заведения огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу. От огнестрельных ранений погиб его одногруппник, еще трое студентов пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания нападавший застрелился.