Дом в Благовещенске, куда врезался автомобиль, снова «притянул» машину (фото)
Жильцам дома в Моховой Пади Благовещенска 26 ноября не повезло дважды. После первого ДТП, когда в дом въехал автомобиль, последовало второе.
Благовещенец Анатолий сообщил ИА «Амур.инфо», что на этот раз на дороге занесло легковушку Honda Fit, и машина врезалась в забор. За рулем снова была девушка. Обошлось без пострадавших.
Анатолий констатирует, что обе аварии случились на одном месте. «А если грузовик влетит, КамАЗ, или, не дай бог, здесь бензовозы ездят?» – задается вопросом мужчина.
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