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26ноября
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сегодня, 13:49 3

Дом в Благовещенске, куда врезался автомобиль, снова «притянул» машину (фото)

Дом в Благовещенске, куда врезался автомобиль, снова «притянул» машину (фото)

Жильцам дома в Моховой Пади Благовещенска 26 ноября не повезло дважды. После первого ДТП, когда в дом въехал автомобиль, последовало второе.

Благовещенец Анатолий сообщил ИА «Амур.инфо», что на этот раз на дороге занесло легковушку Honda Fit, и машина врезалась в забор. За рулем снова была девушка. Обошлось без пострадавших.

Анатолий констатирует, что обе аварии случились на одном месте. «А если грузовик влетит, КамАЗ, или, не дай бог, здесь бензовозы ездят?» – задается вопросом мужчина.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    25 минут назад

    Жильцам дома надо золой участок дороги перед домом посыпать, а то так без дома и останутся. И компенсации никакой не получат. Выплаты от страховой компании наврятли хватит на постройку дома.

  • Myxira

    Myxira
    11 минут назад

    "Анатолий констатирует, что обе аварии случились на одном месте. «А если грузовик влетит, КамАЗ, или, не дай бог, здесь бензовозы ездят?» – задается вопросом мужчина".

    Не тем вопросом задается Анатолий. Надо официально оформлять ДТП, затем претензии ЖКХ, мэрии и прочим.

  • Oldlord

    Oldlord
    7 минут назад

    Myxira

    "Анатолий констатирует, что обе аварии случились на одном месте. «А если грузовик влетит, КамАЗ, или, не дай бог, здесь бензовозы ездят?» – задается вопросом мужчина".

    Не тем вопросом задается Анатолий. Надо официально оформлять ДТП, затем претензии ЖКХ, мэрии и прочим.



    И новый бетонный забор с отбойниками!



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