Дом в Благовещенске, куда врезался автомобиль, снова «притянул» машину (фото)

Благовещенец Анатолий сообщил ИА «Амур.инфо», что на этот раз на дороге занесло легковушку Honda Fit, и машина врезалась в забор. За рулем снова была девушка. Обошлось без пострадавших.

Анатолий констатирует, что обе аварии случились на одном месте. «А если грузовик влетит, КамАЗ, или, не дай бог, здесь бензовозы ездят?» – задается вопросом мужчина.