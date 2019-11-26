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Мороз до минус 39: прогноз погоды в Амурской области на 27 ноября

Мороз до минус 39: прогноз погоды в Амурской области на 27 ноября
Фото: pixabay.com

27 ноября в Амурской области ночью небольшой снег. В основном он пройдет на востоке. Ветер северо-западный умеренный. Температура по северу составит минус 34...39, в отдельных районах – 26...31. По югу будет 17...22, местами – до 30 градусов ниже нуля.

Днем без осадков. Западный, северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура по северу опустится до минус 20, местами – до 25...30, по югу ожидается 12...17, местами – до 22 градусов мороза.

В Благовещенске без осадков. Ветер подует с северо-запада с умеренной скоростью. Температура ночью задержится на отметках 20...22, днем – 13...15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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