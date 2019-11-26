В Тынде может появиться ледяная мышь

Фото: администрация Тынды

В северной столице Приамурья подвели итоги городского конкурса детских рисунков ледовых фигур «Зимняя сказка». Его участниками стали учащиеся образовательных учреждений города. Эскиз победителя воплотят в реальность.

Всего в конкурсе приняли участие 142 ребенка. Работы были представлены в трех возрастных категориях: 6-8, 9-13 и 14-17 лет. Больше всего конкурсных работ представили учащиеся тындинской школы № 2.

В итоге члены жюри выбрали 23 работы, их авторы стали призерами конкурса и будут награждены грамотами городского управления образования.

Рисунки победителей представят художнику-скульптору, именно он выберет только один из них и воплотит эскиз в реальность. Ледовая фигура будет украшать главную городскую площадь. А автор получит гран-при конкурса и памятный подарок в день открытия ледового городка.

«Ребята представили на конкурс очень много интересных работ. Большинство из них посвящены символу наступающего года. Есть мыши в карете, на лыжах, на сноуборде. Нужно отметить, что в этом году школьники не просто рисовали картины, а встали на место скульптура и представили эскизы, которые можно воплотить именно изо льда. Дети прошлой зимой видели, как делают ледяные фигуры на площади и сегодня они уже представляют тонкости работы с этим материалом. Поэтому в рисунках ребята учли особенности льда, попытались передать все его хрустальные грани. Теперь последнее слово за скульптором, именно он определит тот рисунок-эскиз, который можно воплотить изо льда технически, с учетом подсветки и художественного восприятия», – приводит слова председателя жюри, заместителя главы администрации Тынды Павла Козменчука пресс-служба администрации города.