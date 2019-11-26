Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:58 0

В ГИБДД рассказали, по каким амурским дорогам 26 ноября запретили ездить автобусам

В ГИБДД рассказали, по каким амурским дорогам 26 ноября запретили ездить автобусам
Фото: www.amur.kp.ru

На территории Благовещенска и Благовещенского района было принято решение о запрете движения маршрутных и школьных автобусов с 06:00 26 ноября. Общественный транспорт не будет ездить до устранения недостатков, связанных с гололедом.

Ранее администрация Благовещенска сообщила, что движение автобусов запретили по дорогам «Благовещенск – Свободный», «Благовещенск – Бибиково», «Подъезд к селу Владимировка», «Подъезд к селу Белогорье», «Белогорье – Марково».

Кроме этого, уточнили в ГИБДД, запрет действует на движение общественного транспорта и школьных автобусов по дорогам «Подъезд к селу Волково», «Волково – Грибское – Дроново», «Ровное – Усть-Ивановка – Петропавловка», «Заречный – Муравьевка – Константиновка».

В справочной Благовещенского автовокзала журналисту информагентства сообщили, что вокзал четвертый день не обслуживает пассажиров.

Дождь в Благовещенске и в Благовещенском районе прошел 23 ноября. В результате на дорогах образовалась гололедица. В этот же день постановлением главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Амурской области движение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, было ограничено. 26 ноября решение о запрете движения маршрутных транспортных средств принял Государственный инспектор безопасности дорожного движения города Благовещенска и Благовещенского района.

Как сообщили в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», дороги не отвечают требованиям безопасности. Решение о запрете движения автобусов принято на основании федерального закона «О безопасности дорожного движения», и Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Как сообщало Амур.инфо, 25 ноября в Амурской области из-за гололедицы был отменен проезд автобусов по 125 школьным маршрутам из 263 имеющихся. Детей перевели на дистанционное обучение. Когда именно возобновится движение общественного транспорта и школьных автобусов, не сообщается.

Просмотров всего: 879

#гололедица #транспорт

распечатать


Происшествия 3

Дом в Благовещенске, куда врезался автомобиль, снова «притянул» машину (фото)
Власть 17

В Благовещенске приостановили движение школьных автобусов, а также автобусов № 8, 1Э
Общество 9

В Благовещенске продолжают устранять последствия неожиданного ноябрьского дождя

Общество 11

СМИ установило, кому может быть выгодно новое тестирование водителей на алкоголизм
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь