В ГИБДД рассказали, по каким амурским дорогам 26 ноября запретили ездить автобусам

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Ранее администрация Благовещенска сообщила, что движение автобусов запретили по дорогам «Благовещенск – Свободный», «Благовещенск – Бибиково», «Подъезд к селу Владимировка», «Подъезд к селу Белогорье», «Белогорье – Марково».

Кроме этого, уточнили в ГИБДД, запрет действует на движение общественного транспорта и школьных автобусов по дорогам «Подъезд к селу Волково», «Волково – Грибское – Дроново», «Ровное – Усть-Ивановка – Петропавловка», «Заречный – Муравьевка – Константиновка».

В справочной Благовещенского автовокзала журналисту информагентства сообщили, что вокзал четвертый день не обслуживает пассажиров.

Дождь в Благовещенске и в Благовещенском районе прошел 23 ноября. В результате на дорогах образовалась гололедица. В этот же день постановлением главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Амурской области движение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, было ограничено. 26 ноября решение о запрете движения маршрутных транспортных средств принял Государственный инспектор безопасности дорожного движения города Благовещенска и Благовещенского района.

Как сообщили в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», дороги не отвечают требованиям безопасности. Решение о запрете движения автобусов принято на основании федерального закона «О безопасности дорожного движения», и Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Как сообщало Амур.инфо, 25 ноября в Амурской области из-за гололедицы был отменен проезд автобусов по 125 школьным маршрутам из 263 имеющихся. Детей перевели на дистанционное обучение. Когда именно возобновится движение общественного транспорта и школьных автобусов, не сообщается.