В Благовещенском доме-интернате отпраздновали День матери

В Благовещенском доме-интернате для престарелых одиноких людей и инвалидов организовали концерт ко Дню матери. Сейчас в учреждении проживает более 200 человек. Все желающие пришли послушать стихи и песни о маме.

«Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет!» – эти стихи Сергея Есенина в исполнении одного из проживающих открыли концерт в Благовещенском доме-интернате. А еще пожилые люди пели проникновенные песни о самом дорогом человеке на свете. «Будет вечно работа, будут вечно проблемы, и дежурные фразы, и пустые слова, только мама не вечна, ты пойми это сразу, Ты пойми это раньше, пока мама жива».

«У наших проживающих разные судьбы – у кого есть дети, они общаются, созваниваются по телефону, приходят сюда, или сами родители могут к ним поехать в гости, как в отпуск. У кого-то нет детей. Мы, взрослые, у кого уже нет родителей, очень прочувствованно к этому дню относимся, у многих бывают эмоции, слезы… Этот праздник для нас такой проникновенный», – рассказывает культорганизатор дома-интерната Татьяна Плугина.

На концерте в честь Дня матери пожилые люди исполнили 11 номеров. Участники клуба «Вдохновение» читали стихи, а коллектив «Сударушка» пел песни. Одна из его участниц – благовещенка Александра Хахулина. В социальном учреждении она живет уже 14 лет и почти 10 лет занимается в вокальном коллективе.

«Мы поем! Нас четверо и еще баянист. Подбираем репертуар, чтобы было и весело, и лирично, и комично», – рассказывает Александра Ивановна. С этим праздником, говорит женщина, ее поздравили дочь и внук.

«Так сложились обстоятельства моей жизни, что пришлось обратиться за помощью, и мне ее оказали здесь. Моей дочери 46 лет уже, а внуку скоро 18. Навещают, но редко, у одной работа, другой учится. Я езжу к ним иногда. Вчера позвонили, поздравили с праздником. Лично я ни о чем не жалею. Я сама сюда пришла. Как жизнь сложилась, так она и идет», – продолжает Александра Хахулина.

61-летний Александр Щербаков приехал сюда из Ромненского района, живет в доме-интернате уже пять лет. «Так сложились обстоятельства», – говорит мужчина. «Видите, какая здесь богатая библиотека, а меня хлебом не корми, дай почитать! А второе – творчество, я читаю стихи, пою, – продолжает Александр Александрович. – В нашем положении занятие самодеятельностью дает очень много. Во-первых, можно отключиться от будней, во-вторых, узнать что-то новое, найти новый репертуар».

На вопрос о детях, без которых не должен обходиться День матери, Александр Щербаков отвечает: «Здесь одной меркой ко всем не подойдешь. Есть такие, что в свое время отвернулись от детей, не помогали, а сейчас ищут контакт с ними и предъявляют претензии, почему ты ко мне никаких чувств не испытываешь. А какие он должен испытывать чувства, если ты в свое время отказался, а сейчас в такой ситуации тебе нужно тепло, а его нет. Что посеешь, то и пожинаешь».

Но проживающие дома-интерната все же не обходятся без общения с детьми. Сюда часто приезжают ребята из городских творческих коллективов, школьники, в том числе и ученики воскресной школы. «Наши бабушки и дедушки очень любят, когда дети приходят. Этого общения им не хватает», – заключает Татьяна Плугина. На сегодня в Благовещенском доме-интернате живут около 220 человек, средний возраст проживающих – более 60 лет.