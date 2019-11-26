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26ноября
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сегодня, 12:50 9

Депутаты Госдумы думают, как сделать 31 декабря нерабочим днем

Депутаты Госдумы думают, как сделать 31 декабря нерабочим днем
Фото: pixabay.com

31 декабря в России все-таки может стать нерабочим днем, считают, но с некоторыми оговорками депутаты Госдумы. Тогда с этим предложением могут согласиться и в Совете Федерации, говорит глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Если такое решение будет вызревать (в Госдуме), думаю, сенаторы могут поддержать эту инициативу», – сказал Рязанский РИА Новости. И отметил, что, если правительство не пойдет навстречу предложению законодателей, каждый регион сможет принимать свое решение.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день в регионе с 31 декабря на субботу 28 декабря. Свое решение он объяснил тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к празднику.

Его решение поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ). «Я не слышала о таком решении губернатора Томской области, но если это так, то я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин», – сказала она.

Однако глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внес небольшую поправку. Он полагает, что последний день года можно сделать выходным, но при условии, если сохранится общее число нерабочих праздничных дней. «Можно сделать удлиненную рабочую неделю перед праздником либо добавить в рабочие один день в январе», – предположил он.

По словам сенатора, для россиян важно 31 декабря заниматься домашними, праздничными хлопотами. «Лучше, чтобы этот день можно было провести с семьей, близкими», – считает законодатель.

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#Новый год #праздники #российская власть

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Да чего там 31 декабря, весь декабрь пусть нерабочим делают. А то не успеют отдохнуть за такие коротенькие новогодние каникулы на тропических пляжах.

    Только приехал, акклиматизировался, а уже назад надо.

  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    всякую белетристику ума хватает придумывать. а это проблема.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    31 декабря давно пора делать Выходным днем - об этом уже десятки лет говорят! А вообще-то, нужно пересмотреть и все Праздничные дни, отменить, как праздничные, все малообоснованные и «совковые» даты (Россия – это уже давно не СССР, а другая страна)! Убрать, как уже неоднократно предлагали, из перечня выходных: 7 января (православных реально не больше 20 процентов), 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 12 июня, 4 ноября. Праздничными (Выходными) должны быть только: 31 декабря- 1 января, 9-10 мая, 1 сентября и 21 сентября (День образования государства, от 862 г.), а не 4 ноября. А также установить «День региона» ( или общий или в каждом регионе свой) и новый (с новой датой, не от 1918 г.) – День Вооруженных Сил России (летом желательно!)! Это то, что уже многократно высказывалось в последние десятилетия!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~как сделать 31 декабря нерабочим днем



    Легко!

    Гарант подписывает Указ, в котором говорится о том, что холопам всея Руси 31 декабря на работу не выходить, пить, гулять и славить Царя! Аминь!

  • Noir

    Noir
    44 минуты назад

    Предлагаю ввести 32 декабря как выходной день, тогда с 31 декабря ничего не надо думать.Не, ну а что? Конституцию переписали, почему бы и григорианский календарь не поменять?

  • DrDimon

    DrDimon
    33 минуты назад

    Можно подумать, кто-то 31-го будет работать.

  • Myxira

    Myxira
    15 минут назад

    DrDimon

    Можно подумать, кто-то 31-го будет работать.



    Если по теме: Можно подумать, кто-то 30-го будет работать

  • Барабака

    Барабака
    7 минут назад

    DrDimon

    Можно подумать, кто-то 31-го будет работать.



    Все те, кто работает на дядю-частника

    У нас вообще нет праздников... Ни 8 марта, ни 23 февраля, ни Рождества

  • OT

    OT
    2 минуты назад

    Да-а-а серьезная государственная проблема.Целые государственные штаны протирают в креслах над этой проблемой.

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