Депутаты Госдумы думают, как сделать 31 декабря нерабочим днем

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31 декабря в России все-таки может стать нерабочим днем, считают, но с некоторыми оговорками депутаты Госдумы. Тогда с этим предложением могут согласиться и в Совете Федерации, говорит глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Если такое решение будет вызревать (в Госдуме), думаю, сенаторы могут поддержать эту инициативу», – сказал Рязанский РИА Новости. И отметил, что, если правительство не пойдет навстречу предложению законодателей, каждый регион сможет принимать свое решение.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день в регионе с 31 декабря на субботу 28 декабря. Свое решение он объяснил тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к празднику.

Его решение поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ). «Я не слышала о таком решении губернатора Томской области, но если это так, то я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин», – сказала она.

Однако глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внес небольшую поправку. Он полагает, что последний день года можно сделать выходным, но при условии, если сохранится общее число нерабочих праздничных дней. «Можно сделать удлиненную рабочую неделю перед праздником либо добавить в рабочие один день в январе», – предположил он.

По словам сенатора, для россиян важно 31 декабря заниматься домашними, праздничными хлопотами. «Лучше, чтобы этот день можно было провести с семьей, близкими», – считает законодатель.