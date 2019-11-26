В Благовещенске приостановили движение школьных автобусов, а также автобусов № 8, 1Э
Во вторник, 26 ноября, приостановлено движение общественного транспорта по маршрутам № 1Э и 8, а также школьных автобусов в связи с обледенением проезжей части автомобильных дорог. Решение об этом принято на основании постановления Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения города Благовещенска.
По информации администрации Благовещенска, движение автобусов перекрыто на участках региональных дорог «Благовещенск – Свободный», «Благовещенск – Бибиково», «Подъезд к селу Владимировка», «Подъезд к селу Белогорье», «Белогорье – Марково», расположенных на территории Благовещенского района.
Между тем амурчане, которые воспользовались маршрутами до их отмены утром 26 ноября, сейчас не знают, как возвращаться обратно. Маршрут № 8 связывает Благовещенск с селом Игнатьево, поселком Новый и поселком Аэропорт. Маршрутом № 1Э пользуются жители района «Сады Винзавода», Белогорья, Кантон-Коммуны и Мухинки.
«Утром "восьмерка" довезла нас из Благовещенска до Игнатьева. Водитель сказал, что дальше не поедет, так как рейсы отменили из-за гололеда. Я без машины. Как возвращаться домой, теперь не знаю», – сообщил Амур.инфо житель Благовещенска.
«Сейчас еду в автобусе, и кондуктор сообщил, что ГАИ закрыла дорогу. Автобусы 1Э ходить не будут, так что, народ, начинайте узнавать, как кто добираться будет», – написал в группе мессенджера один из пользователей.
Маршрутные и школьные автобусы возобновят движение после того, как будут завершены работы по ликвидации гололеда. Замечания устраняет «Амурупрадор».
«Ориентировочно, работы будут завершены к вечеру 26 ноября. Информация об открытии участков данных дорог будет оперативно предоставлена жителям», – пояснили в администрации Благовещенска.
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