В Благовещенске приостановили движение школьных автобусов, а также автобусов № 8, 1Э

Фото: Амур.инфо

По информации администрации Благовещенска, движение автобусов перекрыто на участках региональных дорог «Благовещенск – Свободный», «Благовещенск – Бибиково», «Подъезд к селу Владимировка», «Подъезд к селу Белогорье», «Белогорье – Марково», расположенных на территории Благовещенского района.

Между тем амурчане, которые воспользовались маршрутами до их отмены утром 26 ноября, сейчас не знают, как возвращаться обратно. Маршрут № 8 связывает Благовещенск с селом Игнатьево, поселком Новый и поселком Аэропорт. Маршрутом № 1Э пользуются жители района «Сады Винзавода», Белогорья, Кантон-Коммуны и Мухинки.

«Утром "восьмерка" довезла нас из Благовещенска до Игнатьева. Водитель сказал, что дальше не поедет, так как рейсы отменили из-за гололеда. Я без машины. Как возвращаться домой, теперь не знаю», – сообщил Амур.инфо житель Благовещенска.

«Сейчас еду в автобусе, и кондуктор сообщил, что ГАИ закрыла дорогу. Автобусы 1Э ходить не будут, так что, народ, начинайте узнавать, как кто добираться будет», – написал в группе мессенджера один из пользователей.

Маршрутные и школьные автобусы возобновят движение после того, как будут завершены работы по ликвидации гололеда. Замечания устраняет «Амурупрадор».

«Ориентировочно, работы будут завершены к вечеру 26 ноября. Информация об открытии участков данных дорог будет оперативно предоставлена жителям», – пояснили в администрации Благовещенска.