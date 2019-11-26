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26ноября
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В Благовещенске приостановили движение школьных автобусов, а также автобусов № 8, 1Э

В Благовещенске приостановили движение школьных автобусов, а также автобусов № 8, 1Э
Фото: Амур.инфо

Во вторник, 26 ноября, приостановлено движение общественного транспорта по маршрутам № 1Э и 8, а также школьных автобусов в связи с обледенением проезжей части автомобильных дорог. Решение об этом принято на основании постановления Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения города Благовещенска.

По информации администрации Благовещенска, движение автобусов перекрыто на участках региональных дорог «Благовещенск – Свободный», «Благовещенск – Бибиково», «Подъезд к селу Владимировка», «Подъезд к селу Белогорье», «Белогорье – Марково», расположенных на территории Благовещенского района.

Между тем амурчане, которые воспользовались маршрутами до их отмены утром 26 ноября, сейчас не знают, как возвращаться обратно. Маршрут № 8 связывает Благовещенск с селом Игнатьево, поселком Новый и поселком Аэропорт. Маршрутом № 1Э пользуются жители района «Сады Винзавода», Белогорья, Кантон-Коммуны и Мухинки.

«Утром "восьмерка" довезла нас из Благовещенска до Игнатьева. Водитель сказал, что дальше не поедет, так как рейсы отменили из-за гололеда. Я без машины. Как возвращаться домой, теперь не знаю», – сообщил Амур.инфо житель Благовещенска.

«Сейчас еду в автобусе, и кондуктор сообщил, что ГАИ закрыла дорогу. Автобусы 1Э ходить не будут, так что, народ, начинайте узнавать, как кто добираться будет», – написал в группе мессенджера один из пользователей.

Маршрутные и школьные автобусы возобновят движение после того, как будут завершены работы по ликвидации гололеда. Замечания устраняет «Амурупрадор».

«Ориентировочно, работы будут завершены к вечеру 26 ноября. Информация об открытии участков данных дорог будет оперативно предоставлена жителям», – пояснили в администрации Благовещенска.

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#гололедица #транспорт

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Комментарии
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  • Идиома

    Идиома
    2 часа назад

    оперативненько-4 день после дождя

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Но это не ЧС

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 часа назад

    Городские чиновники засиделись в своих креслах. Режим ЧС не вводят, но за то перекрывают дороги.

  • дед

    дед
    2 часа назад

    4 день

  • dikan

    dikan
    2 часа назад

    Таксисты потирают руки в предвкушении. Предлагаю закрыть вообще все маршруты по городу, чтоб уж совсем их осчастливить.

  • Margosha_yu

    Margosha_yu
    1 час назад

    Вместо того, чтобы посыпать дорогу, лучше запретить по ней ездить! Гениально! За 4 дня и намека не было на какую-то технику по новотроицкому шоссе. Или ждут обещанного снега сегодня, чтоб не чистить дороги по не скольку раз!? Что за неуважение вообще к людям.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Margosha_yu

    Вместо того, чтобы посыпать дорогу, лучше запретить по ней ездить! Гениально! За 4 дня и намека не было на какую-то технику по новотроицкому шоссе. Или ждут обещанного снега сегодня, чтоб не чистить дороги по не скольку раз!? Что за неуважение вообще к людям.



    Гаишники не отвечают за отсыпку проезжей части.



    А оперативность Главного гаишника впечатляет, да!



  • Margosha_yu

    Margosha_yu
    56 минут назад

    Я не про гаишников, понятно, что это делается для безопасности людей. Просто сколько еще будут бездействовать власти, ссылаясь на не хватку техники и прочего. Уже столько машин улетело в кювет с дорог.

  • Пальмочка

    Пальмочка
    49 минут назад

    А в аэропорт как ехать? Или считают, что на такси более безопасно, чем в автобусе?

  • Терминатор

    Терминатор
    40 минут назад

    Всё черкз жопу, как всегда.

  • Терминатор

    Терминатор
    40 минут назад

    Всё через жопу, как всегда.

  • nerro

    nerro
    39 минут назад

    А вот если бы Путин собрался прилететь, махом бы всё Игнатьевское шоссе до аэропорта ото льда очистили

  • Gorojanka

    Gorojanka
    33 минуты назад

    Все для людей, в Игнатьево привезли, а обратно пешком идите. Заранее конечно нельзя сообщить об отмене маршрута.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    30 минут назад

    dikanТаксисты потирают руки в предвкушении. Предлагаю закрыть вообще все маршруты по городу, чтоб уж совсем их осчастливить.


    Да делать им нечего, руки потирать. Многие вообще не выходят в это время на линию, прям великое обогащение 250 рублей с пассажира взять и тащиться из точки а в точку б пол часа. Да ещё и рисковать собой, машиной и свободой, если не дай бог пассажир пострадает в ДТП.

    На линию вышли те, кто на арендованных машинах, им пофиг, машина не его, за аренду один фиг платить надо.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    29 минут назад

    А в субботу по прогнозам снег, так что коллапс продолжится. И так до апреля.

  • Ols577

    Ols577
    2 минуты назад

    У меня другой вопрос. Школьные автобусы отменили - но вы, родители кто сами возил - так и возите, по тем же дорогам. Вам не опасно. Вы везете только 1 ребенка, так что ничего страшного....

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