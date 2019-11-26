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26ноября
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сегодня, 11:38 0

В Таиланде четырех официанток оштрафовали за то, что они обслуживали клиентов полуголые

В Таиланде четырех официанток оштрафовали за то, что они обслуживали клиентов полуголые
Фото: Стоп-кадр из видео

В Бангкоке оштрафовали четырех официанток за нарушение приличий. Девушки разносили заказы, одетые лишь в фартуки и трусы от бикини.

В рамках однодневной рекламной акции, устроенной одним из бангкокских ресторанов, посетителей обслуживали четыре женщины возрастом от 24 до 34 лет, одетые лишь в трусы от бикини и фартуки. Каждая из них получила за работу 10 тысяч бат (21,2 тысячи рублей).

Кто-то из присутствующих снял официанток на видео и выложил это в социальные сети. Ролик получил вирусную популярность и привлек внимание консервативно настроенных граждан, которые обратились с жалобой в полицию по этому поводу. После этого полковник полиции Алонгкорн Сирисонгкрам выступил с заявлением, в котором назвал фартук на голое тело неподобающей одеждой для общественных мест.

Всех четырех женщин, а также хозяина заведения, обвинили в нарушении приличий в общественном месте и оштрафовали на две тысяч бат каждого (4,2 тысячи рублей), сообщает «Лента.ру».

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#жизнь #работа

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