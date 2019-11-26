Следователи просят откликнуться свидетелей страшного ДТП под Белогорском

Авария произошла в понедельник, 25 ноября, в 11:25. Предварительно установлено, что гражданин 1960 года рождения, управляя Toyota Land Cruiser Prado, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Carina.

В легковом автомобиле находились пятеро – они все погибли. Это водитель 1946 года рождения и пассажиры 1947, 1948, 1976 и 2001 годов рождения. Водитель и 28-летний пассажир «прадо» травмированы.

Следственным подразделением МО МВД России «Белогорский» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следователи просят откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП, а также при наличии предоставить записи с видеорегистраторов, на которых запечатлена авария. Информацию примут по телефонам: (4162) 59-44-56, 59-44-29. Телефон доверия УМВД России по Амурской области: (4162) 59-40-59.