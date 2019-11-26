В Благовещенске продолжают устранять последствия неожиданного ноябрьского дождя

Фото: пресс-служба городской администрации

В эту ночь спецтехника очистила от наледи переулок Святителя Иннокентия от Краснофлотской до Зейской, улицу Калинина от Ленина до Краснофлотской, переулок Уралова, улицу Краснофлотскую от Пионерской до переулка Уралова, Пионерскую от Ленина до Краснофлотской, Шевченко от Ленина до Краснофлотской, Комсомольскую от Ленина до Красноармейской и Красноармейскую от Комсомольской до Шимановского.

Противогололедным материалом были обработаны парковочная зона возле ТЦ «Перекресток», проезд к газетному комплексу со стороны Игнатьевского шоссе, улица Мостовая, улица Песчаная от Школьной до Сельхозхимии, переулки Ромненский, Чудиновский, Театральный, в районе дома 234/18, улица Мостовая, а также улично-дорожная сеть в районе поселка Белогорье, Астрахановки и села Садовое. Вдоль улицы Театральной от Конной до Вокзальной также была очищена прилотковая часть дороги.

Работы по борьбе с гололедом продолжаются и в дневное время: техника очищает от ледяной корки территорию ОКЦ, улицу Нагорную, 16-ю линию. Продолжается очистка прилотковой части дороги вдоль Театральной от Октябрьской до Конной. Подсыпка противогололедными смесями ведется в районе КПП, поселке Белогорье, в переулках Восточный, Фабричный, Связной, Садовый, вдоль улиц Клубничная, Широкая и Раздольная, сообщает пресс-служба мэрии.

Очистка и обработка противогололедными смесями пешеходных переходов сегодня будет выполнена на улице Зейской от Мухина до Первомайской и 50-летия Октября от Ломоносова до ж/д вокзала. Кроме того рабочие осуществят ремонт леерного ограждения в районе дома 151 на Амурской.

Дождь в Благовещенске и нескольких других районах области прошел в ночь с 22 на 23 ноября. Проезжая часть и тротуары населенных пунктов покрылись льдом. В понедельник, 25 ноября, в 13 муниципалитетах Амурской области отменили подвоз учащихся по 125 школьным маршрутам из 263 имеющихся. Кроме того, в области приостановили движение междугородных автобусов по некоторым маршрутам. В справочной благовещенского автовокзала объяснили, что это произошло из-за превратившихся в каток дорог.

В Благовещенске из-за гололедицы значительно увеличилось количество людей, получивших при падении различные травмы. С 22 по 24 ноября за помощью к специалистам травмпункта обратились 402 человека, из которых 45 – дети. Большинство из них получили ушибы, растяжения, переломы при падении на скользких участках тротуаров. Для сравнения: за аналогичный период прошлой недели, с 15 по 17 ноября, было зарегистрировано 203 обращения, из них 16 детей.

Администрация Благовещенска обратилась к горожанам с просьбой указать опасные участки: «Фото и видео опасных для пешеходов территорий, с указанием адреса и названия организации (если такая информация имеется) необходимо прислать в директ нашего Instagram-аккаунта @blagoveshchensk.rf . Данные действия помогут совместными усилиями максимально быстро принять меры по ликвидации последствий аномального погодного явления, обрушившегося на Благовещенск в минувшие выходные».