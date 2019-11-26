В Шимановске при пожаре спасены два человека

Фото: архив Амур.инфо

25 ноября был пожар в городе Шимановске. На месте происшествия огнеборцы спасли двух человек.

Сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Шимановске поступило 25 ноября в 12:03. Через пять минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 9, в составе четырех человек и одной единицы техники, прибыли на место. В течение шести минут ликвидировали открытое горение, не допустив распространения огня на соседние квартиры.

Огнеборцы спасли двух мужчин – 1975 и 1972 годов рождения, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. Никто не пострадал.

Пламенем уничтожена настольная электроплита, повреждена столешница на площади одного квадратного метра. К пожару привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов (пища на плите).