СМИ установило, кому может быть выгодно новое тестирование водителей на алкоголизм

Эти фирмы уже являются поставщиками такого оборудования, а также комплектующих и реагентов к нему в региональные медучреждения. В целом в медицинской сфере они получили госконтрактов на сумму более миллиарда рублей за последние пять лет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», новые правила медосмотров для водителей должны были вступить в силу 22 ноября, но это решение пришлось отложить на несколько месяцев из-за общественного возмущения. Многие автомобилисты высказали недовольство тем, что из-за нововведений стоимость медосмотров существенно возрастет, а также увеличится время их прохождения.

Стоимость исследования в Амурской области, как заявили в Амурском областном наркологическом диспансере, составит 4 200 рублей. «Это сумма за весь наркологический медицинский осмотр – CDT и химия. Водительское удостоверение человек получает на 10 лет. Разделим 4 200 рублей на 10 лет, получается 420 рублей в год. Говорить о том, что человек понес очень большие затраты в связи с получением прав, наверное, не очень корректно. Ведь справку получают не каждый год, а раз в 10 лет», – сказала главный врач областного наркодиспансера Лидия Рыбальченко.

За день до вступления новых правил в силу президент Владимир Путин выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее чушью. В итоге внедрение нового порядка медосмотров для водителей отложили до 1 июля 2020 года.

Один из главных защитников новой системы – главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. «Медицинское тестирование на злоупотребление алкоголем для желающих получить водительские права повысит эффективность профилактической наркологической работы, поскольку людей с такими проблемами будут направлять на прохождение специальной медицинской программы», – говорится в заявлении Евгения Брюна, опубликованном на сайте Общероссийского народного фронта.

В Московском научно-практическом центре наркологии, где Евгений Брюн является президентом, исследования данным методом проводились с 2009 года в рамках пилотного проекта, а с 2013 года проводятся в плановом порядке «при реализации скрининговых и профилактических программ», говорится на сайте, посвященном применению CDT в России. В частности, в 2014 году было обследовано более 27 тысяч пациентов.

Анализ CDT проводится методом капиллярного электрофореза. Для диагностики применяется оборудование компании SEBIA (Франция): приборы Minicap и Capillarys-2 Flex Piercing, говорится на том же сайте. Среди дистрибьютеров указаны пять компаний: ООО «Медикал Лизинг — Консалтинг», ООО «Еврогруп-мед», «Глобалмедмаркет», ООО «Лигафарм», ООО «ДКМ». Помимо этого оборудования компании занимаются также, например, поставками медикаментов.

В Новосибирске аппарат Minicap купили пять-семь лет назад за 4 миллиона рублей, но учитывая то, что теперь нагрузка на него существенно возрастет, региону нужно минимум 6–8 таких приборов, которые сейчас стоят уже около 8 миллионов рублей. Об этом в интервью порталу NGS.ru рассказал главный психиатр-нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов.

Домен сайта о CDT зарегистрировала компания ООО «Нью Терра» – одна из нескольких фирм сети, которые не указаны в качестве дистрибьюторов, но, судя по сайту госзакупок, продают аппараты для исследования и реагенты к ним.

Евгений Брюн стал президентом Ассоциации наркологов России в ноябре 2015 года, когда она и была зарегистрирована. Вице-президентом был назначен Владимир Якушев. До осени 2016 года Якушев, по данным СПАРК, был основным владельцем нескольких компаний, которые регулярно получали и получают до сих пор медицинские госконтракты, в том числе на поставку аппаратов для анализа CDT, который проводится методом капиллярного электрофореза.

Один из поставщиков медицинской продукции, близких к Ассоциации наркологов – компания «Медиатрейд». Якушев был ее основным совладельцем с долей в 95,24 % до сентября 2016 года. Сейчас единственным собственником является Павел Лошаков, бывший депутат от «Единой России» в сельском поселении Газопроводское Московской области. Его доля до сентября 2016 года составляла лишь 4,76 %.

В начале августа 2019 года компания выполнила госконтракт, поставив минздраву Красноярского края за 8,2 миллиона рублей «анализатор наркотических и сильнодействующих лекарственных средств на базе газового хроматографа модели Agilent 7890 с принадлежностями».

До этого в 2016 году «Медиатрейд» получила контракты на общую сумму около 37 миллионов рублей. В том числе на сумму 14,1 миллиона рублей – с наркодиспансером Комсомольска-на-Амуре. В техзадании речь шла о поставке системы автоматического капиллярного электрофореза Capilarys 2 Flex Piercing, вводе ее в эксплуатацию и обучении специалистов работе на ней. Для новосибирского диспансера в том же году компания поставляла расходные материалы для анализатора Minicap за 652 тысячи рублей.

В октябре 2019 года «Медиатрейд» подала заявку на регистрацию товарного знака Drug control. Согласно заявке, компания хочет получить разрешение размещать этот товарный знак на большом количестве медицинских товаров: от бальзамов, пищевых добавок и биомаркеров до аппаратуры для анализов и диагностических аппаратов.

Экс-депутат Павел Лошаков в 2016 году стал собственником и других компаний, учредителем которых ранее был вице-президент Ассоциации наркологов России Владимир Якушев. Например, ООО «Нарколаб», которая за последние четыре года получила 223,2 миллиона рублей через госконтракты, касающиеся поставки медизделий. В том числе в конце августа 2019 года был заключен контракт на сумму 7,1 миллиона рублей с наркодиспансером минздрава Краснодарского края на поставку «реагентов для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина» (срок исполнения – до конца года). Также в августе был заключен контракт с наркодиспансером Бурятии на 907 тысяч рублей, в котором говорится о поставке реактивов для анализатора Minicap.

Похожие контракты заключались также с компаниями ООО «Амтела», ООО «Нью Терра» и ООО «Импульсмед» на общую сумму 526,2 миллиона рублей за последние пять лет. Раньше эти компании также принадлежали Якушеву, а теперь – Лошакову.

В здании на улице Академика Королева, 13/1, помимо Ассоциации наркологов, зарегистрировано несколько компаний, занимающихся продажей оборудования для исследования анализовGoogle maps

Все вышеперечисленные юрлица, кроме ООО «Амтела», зарегистрированы по одному и тому же адресу: Москва, улица Академика Королева, 13/1. Такой же адрес регистрации и у Ассоциации наркологов России. Кроме того, совпадают телефоны, указанные в профилях СПАРК ассоциации и нескольких компаний, в том числе «Медиатрейд», «Российская наркологическая лига», «Оллтест».

Директором ООО «Амтела» указана Елена Якушева, которая вместе с Евгением Брюном, Владимиром Якушевым и еще несколькими людьми является соучредителем ООО «Российская наркологическая лига». В СПАРКе говорится, что это общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний, президентом которой является Евгений Брюн. Она была зарегистрирована в 2011 году и является инициатором создания реабилитационного центра «Добринка» в Липецкой области. От управления соцзащиты населения Липецкой области лига последние три года получает контракты порядка 4 миллиона рублей ежегодно на реабилитацию людей, прошедших лечение от наркомании. До этого, в 2015 и 2016 годах, сумма контрактов была меньше – около 2 миллионов рублей в год.

На поставке медицинских изделий и реагентов зарабатывают и другие компании, долями в которых владеет Елена Якушева. Например, ООО «Олтест» (сумма госконтрактов за четыре года – 135,7 миллиона рублей) поставляло в Ленинградский диспансер систему для капиллярного электрофореза в этом году, а ООО «Фиот» (сумма госконтрактов за четыре года – 159,1 миллиона рублей) – «высокоэффективный жидкостный хроматограф» за 45 миллионов рублей Агентству по закупкам в сфере здравоохранения Кемеровской области.

Тем временем Владимир Якушев стал соучредителем еще одной некоммерческой организации – Ассоциации специалистов по аналитической и судебно-медицинской токсикологии, которая была зарегистрирована в сентябре 2019 года. Она уже была одним из организаторов профессиональных мероприятий, в том числе симпозиума по вопросам идентификации наркотических средств в биопробах, который проводился вместе с Ассоциацией наркологов и Российской наркотической лигой.

Изданию Znak.com не удалось дозвониться до Ассоциации наркологов: по указанному на сайте телефону никто не ответил. Евгений Брюн также не ответил на звонки и сообщения корреспондента Znak.com.