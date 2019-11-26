В Амурской области школьника серьезно травмировало током

Фото: Амур.инфо

В Амурской области случилось происшествие на железной дороге. Школьник серьезно пострадал от удара током.

25 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути станции Завитая человек, предположительно ребенок, находясь на вагоне-цистерне, получил электротравму в результате соприкосновения с рабочим напряжением. Незамедлительно на место ЧП выехали правоохранители.

Пострадал учащийся 9-го класса местной школы. В тяжелом состоянии он направлен в центральную районную больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Амурской области, чтобы узнать, в каком состоянии пострадавший сейчас.