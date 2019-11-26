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26ноября
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сегодня, 10:11 7

Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады

Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Фото: pixabay.com

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, состоится 9 декабря.

«Российские спортсмены будут соревноваться на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральной форме и получать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага и исполнения гимна», – цитирует рекомендацию РИА Новости.

В комитете назвали данные РУСАДА неполными и не полностью достоверными.

В число спортивных федераций, которые подписали кодекс WADA, входит ФИФА. В докладе также сообщается о призывах отстранить российских официальных лиц от посещения соревнований и запретить России принимать и даже подавать заявки на проведение международных турниров.

Ранее WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Как сообщало Амур.инфо, сборная России была отстранена от зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Однако российские спортсмены смогли выступить там под нейтральным флагом.

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#спорт

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Пфф, а мы устроим свою олимпиаду и всех там победим. Да.

  • серг-19

    серг-19
    51 минута назад

    после олимпиады извинятся и вернут аккредитацию

  • alex 3

    alex 3
    26 минут назад

    по крайней мере, если наши спортсмены не поедут, будет экономия средств, на которые можно будет отремонтировать больницы и школы. Согласны?

  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    23 минуты назад

    alex 3

    по крайней мере, если наши спортсмены не поедут, будет экономия средств, на которые можно будет отремонтировать больницы и школы. Согласны?



    Нет. Это другая статья бюджета.

  • Идиома

    Идиома
    22 минуты назад

    да забудьте уже про Олимпиады-это сплошная русофобская политика

  • alex 3

    alex 3
    20 минут назад

    БурчалоВорчунэ
    alex 3

    по крайней мере, если наши спортсмены не поедут, будет экономия средств, на которые можно будет отремонтировать больницы и школы. Согласны?



    Нет. Это другая статья бюджета.


    т.е. не смотря на то, что их всех ОПЯТЬ отстранили от соревнований, огромнейшие деньги как туда пёрли так и прут, а еще и дополнительно компенсацию за счет государства выхватят !

  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    11 минут назад

    alex 3

    БурчалоВорчунэ

    alex 3 по крайней мере, если наши спортсмены не поедут, будет экономия средств, на которые можно будет отремонтировать больницы и школы. Согласны?


    Нет. Это другая статья бюджета.



    т.е. не смотря на то, что их всех ОПЯТЬ отстранили от соревнований, огромнейшие деньги как туда пёрли так и прут, а еще и дополнительно компенсацию за счет государства выхватят !



    Да.

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