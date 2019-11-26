Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, состоится 9 декабря.
«Российские спортсмены будут соревноваться на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральной форме и получать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага и исполнения гимна», – цитирует рекомендацию РИА Новости.
В комитете назвали данные РУСАДА неполными и не полностью достоверными.
В число спортивных федераций, которые подписали кодекс WADA, входит ФИФА. В докладе также сообщается о призывах отстранить российских официальных лиц от посещения соревнований и запретить России принимать и даже подавать заявки на проведение международных турниров.
Ранее WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
Как сообщало Амур.инфо, сборная России была отстранена от зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Однако российские спортсмены смогли выступить там под нейтральным флагом.
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