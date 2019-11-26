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26ноября
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В Амурской области ищут свидетелей травли Даниила Засорина, устроившего стрельбу в колледже

В Амурской области ищут свидетелей травли Даниила Засорина, устроившего стрельбу в колледже
Фото: Амур.инфо

Амурские следователи сделали заявление по уголовному делу о стрельбе в колледже строительства и ЖКХ. Сотрудники ведомства ищут свидетелей травли Даниила Засорина, стрелявшего в учебном заведении 14 ноября.

После происшествия в Сети и в мессенджерах стали массово распространяться непроверенные сведения о том, что Засорин стал жертвой издевательств, а в отношении его девушки было совершено насилие.

«В рамках расследования проверяются все возможные версии для выяснения мотивов, которыми руководствовался стрелявший при совершении преступления. В числе прочего, в интернет-сообществах распространяется разного рода непроверенная информация о том, что этот студент стал жертвой системной травли и насилия со стороны неизвестных лиц. Сообщается и о том, что он находился в длительных неприязненных отношениях со своими жертвами. В качестве другой версии форумчанами предлагается к рассмотрению версия о том, что действия стрелявшего являлись местью за совершение насилия в отношении его знакомой», – говорится в сообщении СУ СК РФ по Амурской области.

Чтобы проверить эти сведения, следствие предлагает всем лицам, которые являлись свидетелями указанных событий, обратиться по телефонам: 44-94-13, 8-924-744-00-20.

Кроме того, в своем заявлении следователи обратились к журналистам и интернет-пользователям с просьбой «избегать распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства и способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедших событиях».

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент колледжа строительства и ЖКХ Даниил Засорин пришел в учебное заведение с оружием и устроил стрельбу. В результате был убит один человек, трое получили ранения. Раненые идут на поправку. Стрелявший покончил с собой. Были возбуждены уголовные дела по трем статьям «Убийство», «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также «Халатность».

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#криминал #образование #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Интересно, сколько свидетелей обратится к следователям? А то в интернете писать все молодцы!

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    Интересно, а почему либералисты Амур-инфо удаляют в форумв все материалы, которые пишутся в защиту Даниила?

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    Обращения к жителям города Благовещенска

    Алла Заболотская

    Ростов-на-Дону, Россия

    24 нояб. 2019 г.

    Ниже приведённые, обращения предназначены для консолидации общественных структур города Благовещенска и жителей этого города; для установления правды о событиях, приведших к трагедии 14.11.2019.; для справедливого наказания и исправления виновных лиц; для примирения сторон конфликта; для недопущения в будущем ситуаций, способных привести к трагедии, подобной 14.11.2019.

    Говорят, у нас нет свободы слова – она у нас есть, мы можем говорить! Важно, чтобы нас слышали))

    Нам самим нужно навести порядок в своих душах. Что с нами происходит? Почему наши дети, вступая во взрослую жизнь гибнут? Эти вопросы мы должны задавать себе – никто не придёт и не наведёт порядок в душе каждого из нас. Безразличие к чужому горю в случае, когда мы способны проявить неравнодушие будет множить зло и несправедливость.

    Обращение к общественным органам города Благовещенска

    Просим вас не замалчивать обстоятельства, приведшие к трагедии 14.11.19. Просим вас продемонстрировать молодому поколению, что власть в нашей стране справедлива, гуманна и координирует отношения в обществе исключительно по законам России и общечеловеческим ценностям. Обстоятельства, приведшие к трагедии 14.11.19. должны быть выявлены полностью, вы должны признать ошибки в работе, обозначить мероприятия по недопущению в будущем таких ужасных трагедий - открытость, честность власти вызовут у граждан только уважение и понимание. Граждане, которые проживают в вашем городе прекрасно знают, что происходило с Даниилом Засориным до 14.11.2019. – информация будет идти от одного человека к другому – правду невозможно скрыть, стереть из памяти очевидцев. Но, если власть не выявит все обстоятельства, не начнёт работу по исправлению ситуации, то информация о событиях 14.11.2019 будет только множиться среди людей, вызывая недоверие к вам; а общественный контроль правозащитных организаций за действиями органов следствия также может установить нарушение или бездействие в сборе доказательств – мы хотим верить, что нарушений нет. Мы хотим добиться правды и справедливости! Вы на нашей стороне?)))

    Обращение к парням, входившим в группу Голубничего А.

    Хотим обратиться к парням, входящим в группу Голубничего А. Загляните в себя. Задайте себе вопросы. Зачем я пришёл в этот мир? Что бы получать удовольствие, скажите вы. Правильно, удовольствие и удовлетворение своей жизнью, это, пожалуй, главная цель, к которой мы все стремимся. Но, удовольствие можно получать от благих поступков и расти духовно и интеллектуально, а можно получать псевдо - удовольствие от дрянных, преступных действий, которые будут разрушать душу, убивать совесть и приводить к гибели личности. У вас сейчас выбор, убить голос совести (надеюсь, он у вас есть) или заглянуть в себя, поставить себя на место Даниила, почувствовать, что чувствовал он – вы хотели бы себе то, что испытывал он?

    Вы прекрасно видели, что происходило в течение 4-х лет. Теперь, вам надо решить по какому пути вы пойдёте: молчать и бояться, что правда обязательно всплывёт или рассказать, как развивались события в течении 4-х лет учёбы в колледже. Это необходимо не только для того, чтобы очистить вам свою душу, но эта информация необходима также и для специалистов в соответствующих структурах, что бы они могли, собрав информацию, анализировать её с целью недопущения в будущем такого поведения в межличностном общении в вашей среде.

    Не знаю, услышали ли вы нас. Если у вас осталась хотя бы маленькая частичка души, она должна заговорить, и она не даст вам покоя, пока вы не начнёте исправлять себя и свою жизнь. Если голос внутренний молчит – а есть ли у вас душа? Ответ – понятен… Ждите, есть что-то Высшее, что дало нам сознание, создало этот мир в его многообразии и совершенстве природы и это что-то не даёт нам пройти мимо трагедии 14.11.2019. и Возмездие этого Высшего вас неизбежно достигнет. По-другому, просто не бывает.

    Обращение к учащимся колледжа свидетелям предполагаемого (пока идёт следствие, мы можем только предполагать) буллинга Голубничего Алексея, Смирнова Максима против Засорина Даниила. Некие люди, вы сами знаете кто, попросили вас молчать и не давать показания против группы Голубничего Алексея, но вы должны понимать, что ложь в ситуации, когда трагически погибли молодые люди не может просто так пройти в вашей жизни. Вы скрываете правду по какой причине мы, как люди взрослые понимаем, но озвучить не можем в силу такого вот ограничения законодательного. Мы призываем вас, взять ответственность за свою жизнь и не идти на поводу лжи и двуличности. Если факты были, то надо об этом говорить, говорить открыто и публично. Мы, написав петицию, преследовали цель добиться общественного резонанса, прежде всего для того, чтобы обеспечить безопасность свидетелей. Свидетель, открыто рассказав факты, свидетелем которых он был, уже обеспечил себе безопасность, так как, те кто будет оказывать давление на свидетеля, уже сообщившего факты публично, только себя выдадут, тем самым подтвердив, что именно они оказывали давление на вас, что бы вы молчали)))

    Поэтому, в память о Дани Засорине и для того, чтобы никто из вас и ваших будущих детей не сталкивались в своей жизни с буллингом - скажите правду: кто, что и когда видел в отношениях между Голубничим Алексеем, Смирновым Максимом и Даней Засориным.

    Обращение к Смирнову Максиму .

    Максим, ты же знаешь, что ты делал! Сделай так, чтобы люди поверили, что ты понял, осознал, что наделал. Явись с повинной, расскажи чистосердечно, что было, очисти душу и совесть (если они у тебя есть) от этого тяжелейшего груза. Ведь подумай сам: никто из вас не думал, что трагедия 14.11.2019 объединит столько людей, чтобы добиться правды, справедливости и законности. При этом, заметь все эти люди работают за счёт своего личного времени абсолютно, от слова совсем, бесплатно!, ты встречал такое в нашей время? А что нас объединило вместе, а что заставляет множество людей (я надеюсь их будет ещё больше) подписывать петицию, как ты думаешь? Я думаю, что это то, что словами в слух не очень принято говорить, но это то, что в каждом из здравомыслящих людей – связь с чем то Высшим, что нас заставляет сопереживать этой трагедии, даёт нам силы, мысли, заставляет действовать для достижения поставленной цели - вот тебе и доказательство очень маленькое, что зло против человека не может оставаться безнаказанным. Подумай и реши, что лучше, очистить душу самому, явившись с повинной или ждать, когда будут показания людей, которые не захотят больше молчать.

    Только один момент упомяну, это то, что ты и сам знаешь: что и кому ты говорил по телефону, в чём ты сознался в разговоре 14.11.19. А если будет запущен механизм общественного контроля за ходом следствия, а если адвокат запросит у операторов связи расшифровку звонков с твоего телефона 14.11.19. и это всё кроме показаний и экспертизы тела погибшего Даниила? Как ты думаешь, что будет выяснено…?

    Итак, думай и решай – решать надо быстро, у нас времени нет – мы дальше будем идти и смотри, что бы не было поздно.

    Обращение к маме Голубничего Алексея.

    Ваш сын ушёл не прощённым за свои действия. Ради того, чтобы облегчить его душу в другом мире, Вы должны поговорить со Смирновым Максимом и друзьями Вашего сына. Они должны покаяться за свои поступки и поступки Алексея, рассказать следователям всю правду о взаимоотношениях между группой Голубничего Алексея и Даниилом Засориным на протяжении 4-х лет обучения в колледже. Если они этого не сделают, правда всё равно вскроется, но Ваш сын так и останется не раскаявшимся.

    ССЫЛКА на группу в ВК, где можно найти информацию по делу:

    https://vk.com/club189028234

    https://vk.com/rezonansss2020

    для желающих дать показания, у нас есть выход на журналистов, которые гарантируют анонимность и безопасность. также, желающие дать показания и не доверяющие местным правоохранителям, можно обращаться на прямую в Москву в СК РФ

    https://sledcom.ru/reception

  • ay

    ay
    47 минут назад

    Я даже знаю, что ответит на это обращение любой "правильный" пацан. Примерно следующее: "Всё это обращение - разводка для лохов. Молчал, молчу и молчать буду. Если кому что надо доказать, пусть следователь копает. А лохов щемить буду, только осторожнее." И да, совесть таких не грызёт. А души так и вовсе ни у кого нет. Доказано наукой. А песенки про Кудеяра оставьте для блаженных, современный мир жесток. Гопота с... труслива и неблагородна. И я почему-то уверен, что общественного резонанса НЕ будет.

  • invv

    invv
    36 минут назад



    ay , сегодня, 11:01

    Я даже знаю, что ответит на это обращение любой "правильный" пацан. Примерно следующее: "Всё это обращение - разводка для лохов. Молчал, молчу и молчать буду. Если кому что надо доказать, пусть следователь копает. А лохов щемить буду, только осторожнее." И да, совесть таких не грызёт. А души так и вовсе ни у кого нет. Доказано наукой. А песенки про Кудеяра оставьте для блаженных, современный мир жесток. Гопота с... труслива и неблагородна. И я почему-то уверен, что общественного резонанса НЕ будет.



    Было сообщение о том, что сразу же собирали учащихся и с ними беседовали. Хорошо знаю, что говорят на таких беседах в учебных заведениях: "Молчите, а то отчислим". Т.к. у сотрудников колледжа рыльце в пушку. У них там учащихся всего примерно 150 человек и неужели никто из педагогов не знал, что происходит, сложно поверить. В свое время пришлось работать с одним из руководителей вуза, ныне покойном, так у него была очень хорошо налажена система "стукачества", кто-то ради хороших оценок, кто-то ради распределения в городе(тогда тоже в деревню мало кто хотел ехать). Мы тогда в коллективе между собой говорили, что это аморально и т.п. А сейчас анализируя все происшедшее, прихожу к выводу, что не так плохо это все и было.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    30 минут назад

    ayЯ даже знаю, что ответит на это обращение любой "правильный" пацан. Примерно следующее: "Всё это обращение - разводка для лохов. Молчал, молчу и молчать буду. Если кому что надо доказать, пусть следователь копает. А лохов щемить буду, только осторожнее." И да, совесть таких не грызёт. А души так и вовсе ни у кого нет. Доказано наукой. А песенки про Кудеяра оставьте для блаженных, современный мир жесток. Гопота с... труслива и неблагородна. И я почему-то уверен, что общественного резонанса НЕ будет.


  • Myxira

    Myxira
    28 минут назад

    Алгебра

    Интересно, сколько свидетелей обратится к следователям? А то в интернете писать все молодцы!



    Очень надеюсь, что свидетели, отписавшиеся в интернете о травле Данила, найдут в себе мужество заявить открыто об этом, останутся честными и сильными перед обществом и своей совестью.

  • В мире животных

    В мире животных
    25 минут назад

    Если учащиеся колледжа начнут говорить правду- это в очередной раз вскроет системные проблемы образования и общества, в целом.

    А кому из власть имущих это выгодно? Опять выявить профанацию рукамиводителей?

    А, кстати,, правда ли что Голубничего похоронили в спортивном костюме адидас?

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