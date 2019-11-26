В Амурской области ищут свидетелей травли Даниила Засорина, устроившего стрельбу в колледже

Фото: Амур.инфо

После происшествия в Сети и в мессенджерах стали массово распространяться непроверенные сведения о том, что Засорин стал жертвой издевательств, а в отношении его девушки было совершено насилие.

«В рамках расследования проверяются все возможные версии для выяснения мотивов, которыми руководствовался стрелявший при совершении преступления. В числе прочего, в интернет-сообществах распространяется разного рода непроверенная информация о том, что этот студент стал жертвой системной травли и насилия со стороны неизвестных лиц. Сообщается и о том, что он находился в длительных неприязненных отношениях со своими жертвами. В качестве другой версии форумчанами предлагается к рассмотрению версия о том, что действия стрелявшего являлись местью за совершение насилия в отношении его знакомой», – говорится в сообщении СУ СК РФ по Амурской области.

Чтобы проверить эти сведения, следствие предлагает всем лицам, которые являлись свидетелями указанных событий, обратиться по телефонам: 44-94-13, 8-924-744-00-20.

Кроме того, в своем заявлении следователи обратились к журналистам и интернет-пользователям с просьбой «избегать распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства и способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедших событиях».

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент колледжа строительства и ЖКХ Даниил Засорин пришел в учебное заведение с оружием и устроил стрельбу. В результате был убит один человек, трое получили ранения. Раненые идут на поправку. Стрелявший покончил с собой. Были возбуждены уголовные дела по трем статьям «Убийство», «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также «Халатность».