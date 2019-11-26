Соцсети: в Благовещенске орудовал «пельменный» вор (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, снятое в одном из продуктовых магазинов Благовещенска. Туда пожаловал мужчина, и после его визита торговая точка не досчиталась товара.

Инстаграм-паблик kriminal.blg написал, что происшествие случилось по адресу: улица Комсомольская, 49. «Мужчина подрезал пачку пельменей и коробку с конфетами», – говорится в его сообщении.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что сообщений об этом происшествии в полицию не поступало. Тем не менее информацию зарегистрировали, стражи порядка проведут проверку.

Видео: instagram.com/kriminal.blg