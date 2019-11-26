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26ноября
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сегодня, 10:00 4

Соцсети: в Благовещенске орудовал «пельменный» вор (видео)

Соцсети: в Благовещенске орудовал «пельменный» вор (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, снятое в одном из продуктовых магазинов Благовещенска. Туда пожаловал мужчина, и после его визита торговая точка не досчиталась товара.

Инстаграм-паблик kriminal.blg написал, что происшествие случилось по адресу: улица Комсомольская, 49. «Мужчина подрезал пачку пельменей и коробку с конфетами», – говорится в его сообщении.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что сообщений об этом происшествии в полицию не поступало. Тем не менее информацию зарегистрировали, стражи порядка проведут проверку.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 683

#криминал #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Dimas

    Dimas
    1 час назад

    Руки отрубить

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    и ноги, ну

  • ay

    ay
    1 час назад

    И "х... озяйство" - чтоб не размножался.

  • DrDok

    DrDok
    10 минут назад

    А если просто жрать хотца? С голоду пухнуть что ли.

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