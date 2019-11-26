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26ноября
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сегодня, 12:15 3

В Амурской области оштрафовали пассажира, оскорбившего полицейских в поезде

В Амурской области оштрафовали пассажира, оскорбившего полицейских в поезде
Фото: pixabay.com

В Сковородине мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Улан-Удэ. Мужчина признан виновным в публичном оскорблении сотрудников полиции. Это обошлось ему в 10 тысяч рублей.

Как установил суд, обвиняемый ехал в поезде Владивосток – Москва, следовавшего по участку Забайкальской железной дороги на территории Сковородинского района. Пассажир был пьян и, в присутствии проводника, начальника поезда и электромеханика, оскорбил сотрудников полиции, которые пытались пресечь его противоправное поведение. Сделал он это в неприличной форме, в том числе с использованием нецензурных выражений.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

При вынесении обвинительного приговора суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств учел, что во-первых, осужденный признал вину и раскаялся, а во-вторых, у него на иждивении есть несовершеннолетний ребенок. Отягчающим обстоятельством признано состояние опьянения.

Как сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, суд назначил жителю Улан-Удэ наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

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#происшествия #Сковородино #суды #транспорт

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    вот и настали времена тяжкие,и на.. послать некого,печали и огорчения невысказуемые

  • Идиома

    Идиома
    2 часа назад

    у какие мы нежные

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    ранимодушевные))

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