Подозреваемого в растлении малолетних священника из ЕАО заключили под стражу

Известно, что в качестве фигуранта громкого уголовного дела, помимо священника, выступает еще один человек. Он также заключен под стражу до 23 января, на период проведения предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что в мессенджерах активно распространялась информация о задержании в одном из районов Еврейской автономной области настоятеля храма по подозрению в растлении малолетних. Шокирующие факты, по словам авторов сообщений, были задокументированы в результате совместных действий нескольких силовых структур. Делились пользователи и подробностях прошедших у задержанного обысков.

Известно также, что вне церковной деятельности священник имел возможность тесно общаться с большим кругом несовершеннолетних. От «светской» работы он уже отстранен.

В пресс-службе Биробиджанской епархии комментировать ситуацию не стали. Пока воздерживаются от официальных комментариев и правоохранительные органы.