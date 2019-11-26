Подозреваемого в растлении малолетних священника из ЕАО заключили под стражу
Священнослужитель из ЕАО, подозреваемый в растлении малолетних, заключен под стражу на два месяца – до 23 января. Такую меру пресечения для настоятеля одного из приходов области накануне избрал суд, сообщил ИА ЕАОMedia информированный источник, заслуживающий доверия.
Известно, что в качестве фигуранта громкого уголовного дела, помимо священника, выступает еще один человек. Он также заключен под стражу до 23 января, на период проведения предварительного расследования.
Ранее сообщалось, что в мессенджерах активно распространялась информация о задержании в одном из районов Еврейской автономной области настоятеля храма по подозрению в растлении малолетних. Шокирующие факты, по словам авторов сообщений, были задокументированы в результате совместных действий нескольких силовых структур. Делились пользователи и подробностях прошедших у задержанного обысков.
Известно также, что вне церковной деятельности священник имел возможность тесно общаться с большим кругом несовершеннолетних. От «светской» работы он уже отстранен.
В пресс-службе Биробиджанской епархии комментировать ситуацию не стали. Пока воздерживаются от официальных комментариев и правоохранительные органы.
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