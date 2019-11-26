Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:08 0

Подозреваемого в растлении малолетних священника из ЕАО заключили под стражу

Подозреваемого в растлении малолетних священника из ЕАО заключили под стражу
Фото: pixabay.com

Священнослужитель из ЕАО, подозреваемый в растлении малолетних, заключен под стражу на два месяца – до 23 января. Такую меру пресечения для настоятеля одного из приходов области накануне избрал суд, сообщил ИА ЕАОMedia информированный источник, заслуживающий доверия.

Известно, что в качестве фигуранта громкого уголовного дела, помимо священника, выступает еще один человек. Он также заключен под стражу до 23 января, на период проведения предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что в мессенджерах активно распространялась информация о задержании в одном из районов Еврейской автономной области настоятеля храма по подозрению в растлении малолетних. Шокирующие факты, по словам авторов сообщений, были задокументированы в результате совместных действий нескольких силовых структур. Делились пользователи и подробностях прошедших у задержанного обысков.

Известно также, что вне церковной деятельности священник имел возможность тесно общаться с большим кругом несовершеннолетних. От «светской» работы он уже отстранен.

В пресс-службе Биробиджанской епархии комментировать ситуацию не стали. Пока воздерживаются от официальных комментариев и правоохранительные органы.

Просмотров всего: 629

#Дальний Восток #дети #происшествия #религия

распечатать


Происшествия

В Шимановске при пожаре спасены два человека
Происшествия

СМИ установило, кому может быть выгодно тестирование водителей на алкоголизм
Происшествия

В Амурской области школьника серьезно травмировало током
Происшествия 3

Соцсети: в Благовещенске орудовал «пельменный» вор (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь