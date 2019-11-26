Как устроен секретный поезд Путина и Медведева: обзор прессы

На широкий экран выходят оцифрованные копии фильмов с участием Чарли Чаплина; 82-летняя бодибилдерша одолела грабителя; московский таксист выудил у иностранца 25 тысяч вместо 2 с половиной тысяч рублей. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

«Амурская правда» сегодня порадовала сообщением о том, что льготные маршруты соединят Благовещенск с Владивостоком и Комсомольском-на-Амуре. Тарифную шкалу изучайте сами, а пока вы это делаете, я донесу до вас информацию из разряда «Невероятно, но факт»: на российско-китайской границе наши пограничники задержали двух нарушителей – граждан Эфиопии! Поставив восклицательный знак, продолжаю: на допросе они заявили, что шли в нашу страну в поисках лучшей доли! И после еще одного восклицательного знака, говорю со вздохом: наивные… Многоточие.

Вам статья

В «Известиях» написали про то, как некий московский таксист обобрал иностранца по самое-самое, выудив у него в десять раз больше, чем было положено по счетчику. Доставив бедолагу из Шереметьево в центр Москвы, бомбила содрал с пассажира через банковскую карту 25 тысяч рублей (а должен был взять 2,5 тысячи). Думая, что все русские – интернационалисты, друзья и братья, несчастный турист, или кто он там, доверился труженику колеса и баранки, а когда понял, что ошибся в своем высоком мнении о русских, таксиста и след простыл. Впрочем, я уже и не помню, когда видел в Москве русского таксиста.

Кстати, и «Российская газета» сегодня написала, что в Москве более половины таксистов – мигранты.

Напишут же такое

И уж коль скоро я назвал «Российскую газету», давайте и посмотрим, о чем еще можно в ней прочитать. Например, о том, что на экраны выходят отреставрированные, оцифрованные копии фильмов с участием Чарли Чаплина. В надежде, что они появятся и в благовещенских кинотеатрах, читаю еще и о том, что в ЦРУ рассекретили документы о своем агенте на Кубе. Он был – не поверите – так называемым «кротом» в окружении самого Фиделя Кастро! Прочитав об этом, подумал, что, скорее всего, это был наш разведчик, просто ФСБ свои секреты, в отличие от ЦРУ, хранит.

Очень интересно

Далее «Панорама», рассказавшая о том, как в Нью-Йорке некая спортсменка-бодибилдерша расправилась с грабителем. Однажды вечером дама уже собиралась ко сну, как в дверь постучали. Незнакомец за дверью жалобным голосом, жалуясь на сердечный приступ, просил вызвать скорую. Женщина открыла дверь и вместо несчастного больного увидела громилу. Но не успел грабитель приблизиться к даме, как она подняла каменную столешницу (килограммов 35, а то и 40) и отоварила злоумышленника по голове. Одного удара хватило, чтобы он отдыхал до приезда полиции. Полицейские потом полчаса делали с бабулькой селфи: все-таки не каждый день встречаешься с 82-летней победительницей грабителей!

Не пропусти

Продолжу обзор «Комсомольской правдой», рассказавшей о том, как устроен секретный поезд Путина и Медведева. Узнаете, что его тянут два локомотива сразу, причем у них повышенная мощность. И что в вагоне-ресторане (фото которого размещено на первой полосе газеты) не едят, а совещаются. Впрочем, на этом раскрытие секретов заканчивается. Я так и не узнал, в каком именно вагоне проживают первые лица страны, где находятся пусковые ракетные установки, пушки и пулеметы, какова толщина брони и какова длина разгона для взлета (в случае необходимости).

На посошок

В завершение «Комсомолка» рассказала о том, что Ельцин о Путине как о преемнике задумался еще в 1998 году. Но в это время был очень высокий рейтинг у Немцова – по всем параметрам как преемник фигурировал именно он. Но потом что-то пошло не так. О «нетаке» – на 4-й странице газеты.

Еще вы узнаете о том, что сегодня нужно считать волшебным словом. И если раньше это было «пожалуйста» (согласно хрестоматийному рассказу Осеевой), то сегодня это слово «чушь». Стоило обронить его президенту страны Путину, и тут же в мгновение ока народ опять весел и доволен (для понимания, речь о том, как Владимир Путин одним только этим словом отменил поползновение минздрава на наши карманы).

И еще одна очень серьезная статья о том, что нашему спорту приходит полнейший кирдык из-за допинга (детали в газете). Интересно, скажет ли кто-нибудь в самых верхах по этому поводу волшебное слово?