Угроза потерять имущество заставила благовещенку погасить долг

Жительница Благовещенска затопила квартиру соседей. По решению суда женщина должна была выплатить более 60 тысяч рублей пострадавшим соседям. Горожанка не спешила выполнять требование суда. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, о чем должницу уведомили должным образом. Женщине разъяснили, что согласно действующему законодательству она должна полностью погасить задолженность в течение пять дней. Однако гражданка в указанное время задолженность не погасила и два месяца вносила денежные средства в счет погашения долга небольшими суммами – не более 500 рублей.

Судебный пристав-исполнитель принял ряд мер, направленных на взыскание задолженности. В частности, в различные государственные органы были направлены запросы о должнице и ее имуществе, а также вынесены постановления об обращении взыскания на ее банковские счета.

Но денег на счетах у женщины не было, как и официального дохода, на который можно было обратить взыскание. Учитывая, что гасить долг она не спешила, приставы потребовали предоставить им для осмотра квартиру – чтобы оценить имущественное положение должницы.

Женщина не стала дожидаться прихода судебных приставов и уже на следующий день после получения требования полностью погасила ljkuь. «Стоит отметить, что ей также придется оплатить более 4 000 исполнительского сбора в связи с несвоевременным исполнением решения суда», – сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.