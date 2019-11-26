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26ноября
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сегодня, 09:30 3

Угроза потерять имущество заставила благовещенку погасить долг

Угроза потерять имущество заставила благовещенку погасить долг
Фото: pixabay.com

Жительница Благовещенска затопила квартиру соседей. По решению суда женщина должна была выплатить более 60 тысяч рублей пострадавшим соседям. Горожанка не спешила выполнять требование суда. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, о чем должницу уведомили должным образом. Женщине разъяснили, что согласно действующему законодательству она должна полностью погасить задолженность в течение пять дней. Однако гражданка в указанное время задолженность не погасила и два месяца вносила денежные средства в счет погашения долга небольшими суммами – не более 500 рублей.

Судебный пристав-исполнитель принял ряд мер, направленных на взыскание задолженности. В частности, в различные государственные органы были направлены запросы о должнице и ее имуществе, а также вынесены постановления об обращении взыскания на ее банковские счета.

Но денег на счетах у женщины не было, как и официального дохода, на который можно было обратить взыскание. Учитывая, что гасить долг она не спешила, приставы потребовали предоставить им для осмотра квартиру – чтобы оценить имущественное положение должницы.

Женщина не стала дожидаться прихода судебных приставов и уже на следующий день после получения требования полностью погасила ljkuь. «Стоит отметить, что ей также придется оплатить более 4 000 исполнительского сбора в связи с несвоевременным исполнением решения суда», – сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Статья огонь.

  • Илья1380

    Илья1380
    1 час назад

    "...полностью погасила ljkuь" Что? Что за интересный термин? :))))

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Илья,будь осторожен! Это-старинное заклятие,будучи произнесенные три раза вслух,способно вызвать приставов на дом!

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