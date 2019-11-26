В Приамурье осудили водителя, устроившего ДТП с двумя погибшими

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Автокатастрофа произошла на автодороге Благовещенск – Свободный в районе села Новинка 22 марта 2019 года. По информации следователей, амурчанин управлял автомобилем «тойота марк 2», в котором находился пассажир. Мужчина уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с четырьмя движущимися во встречном направлении автомобилями. От столкновения один автомобиль загорелся, его водитель погиб на месте. Также погиб пассажир автомобиля «тойота марк 2», которым управлял осужденный.

Пассажиры третьего автомобиля – мама с 12-летняя дочерью – получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало Амур.инфо, участники этой аварии на месте происшествия устроили драку. По словам очевидцев, избивали водителя, от которого «сильно тянуло перегаром». Зачинщиков потасовки усмиряли полицейские.

Водителя суд признал виновным в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека». Вину в совершении преступления осужденный признал полностью.

Суд назначил ему 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 3 года.

Государственное обвинение поддержала прокуратура города Благовещенска. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.