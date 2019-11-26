В Благовещенске автомобиль въехал в дом (фото, видео)

Утром 26 ноября в Благовещенске произошло серьезное ДТП в Моховой Пади. Автомобиль въехал в деревянный двухквартирный дом по адресу: улица Железнодорожная, 23.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» жилец дома Анатолий, за рулем автомобиля находилась женщина, она не пострадала. «У нас прямо с полок все послетало в квартире, такой удар был», – сообщил амурчанин. Кроме того, отмечает мужчина, он видел в кювете машину синего цвета – возможно, ее подцепила во время езды женщина-водитель.

Агентство обратилось за комментарием по поводу произошедшего в управление ГИБДД по Амурской области.