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В Благовещенске автомобиль въехал в дом (фото, видео)

В Благовещенске автомобиль въехал в дом (фото, видео)

Утром 26 ноября в Благовещенске произошло серьезное ДТП в Моховой Пади. Автомобиль въехал в деревянный двухквартирный дом по адресу: улица Железнодорожная, 23.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» жилец дома Анатолий, за рулем автомобиля находилась женщина, она не пострадала. «У нас прямо с полок все послетало в квартире, такой удар был», – сообщил амурчанин. Кроме того, отмечает мужчина, он видел в кювете машину синего цвета – возможно, ее подцепила во время езды женщина-водитель.

Агентство обратилось за комментарием по поводу произошедшего в управление ГИБДД по Амурской области.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Чем круче машина, тем мощнее граната в кармане

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Женщина за рулем и в чистом поле дом найдет.

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