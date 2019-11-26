В Благовещенске открывается Школа народного экскурсовода

Муниципальная информационная библиотечная система Благовещенска и городской информационно-методический центр «Народный музей» (ул. Красноармейская, 128) объявляют о начале бесплатных занятий в Школе народного экскурсовода с декабря 2019 года.

«Школа народного экскурсовода» – это культурно-познавательный проект, направлен на поддержку общественного краеведческого движения в амурской столице. Жители Благовещенска активно интересуются историей города, любят открывать привычные места с новой стороны. Это показал предыдущий проект «Народный экскурсовод», мероприятия которого посетили около 1000 человек.

«О каждой улице, каждом квартале Благовещенска можно рассказать много интересного. У горожан, несомненно, есть любимые места и связанные с ними личные истории. В будущем это может стать основой авторского экскурсионного маршрута. Каждый может рассказать эти истории и стать «народным» экскурсоводом. А мы в свою очередь поделимся теоретическими и практическими знаниями. Если нет своих историй, мы научим добывать интересные факты», – рассказала куратор проекта «Народный экскурсовод», методист Муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска Елена Ивановна Пастухова.

Занятия в Школе народного экскурсовода будут проходить каждую субботу в период с 7 декабря 2019 года по 1 мая 2020 года. Адрес: библиотека «Центральная», информационно-методический центр «Народном музей» (ул. Красноармейская, 128).

Первое занятие пройдет 7 декабря 2019 в 12.00.

В программу Школы народного экскурсовода включены теоретические занятия по экскурсоведению - классификации экскурсий, технологии подготовки экскурсии, составление экскурсионного маршрута, методика проведения и другое.

Вторая часть занятий будет посвящена истории Благовещенска, архитектурных памятников и судьбам интересных личностей города. Каждый ученик Школы научится разрабатывать оригинальные экскурсионные маршруты, наполнять их интересными историческими фактами, реконструировать исторические события, а также узнает о тонкостях мастерства экскурсовода.

Своим опытом поделится авторитетный «народный» экскурсовод – краевед, писатель, член Союза журналистов России Валентина Кобзарь. О создании уникальных краеведческих программ «История одного дома», «История одного рода» расскажет журналист Наталья Овсийчук. Практические занятия состоятся в Государственном архиве Амурской области, Управлении ЗАГС Амурской области, в общественных и ведомственных музеях города.

Записаться можно по телефону: 8-914-538-08-22.

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Подробнее о проекте «Народный экскурсовод» – в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.