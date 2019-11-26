Студенты амурских колледжей выяснили, кто лучше читает Пушкина, Крылова и Достоевского

В Амурском колледже искусств и культуры при поддержке министерства культуры и национальной политики Амурской области состоялся конкурс декламационного мастерства «Осмысленное слово». Участниками конкурса было более 50 студентов техникумов и колледжей.

В конкурсе чтецов приняли участие студенты Амурского колледжа сервиса и торговли, Амурского колледжа строительства и ЖКХ, Благовещенского финансово-экономического колледжа, Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства, Амурского медицинского колледжа, Благовещенского политехнического колледжа, Аграрного колледжа, Райчихинского индустриального техникума, факультетов среднего профессионального образования Амурского государственного и Дальневосточного государственного аграрного университетов, филиала Морского государственного университета.

Участники состязались в двух номинациях: сольное художественное чтение поэтического произведения и сольное художественное чтение монолога.

«В этом году мы обозначили прозаические монологи из произведений отечественных и зарубежных драматургов к Году театра в России, и произведения из творческого наследия отечественных писателей-юбиляров. Были заявлены произведения из творчества Пушкина, Крылова, Ахматовой и Гиппиус. Самыми популярными стали Крылов и Пушкин. Были заявки на чтение отрывков из «Грозы» Островского, «Мой бедный Марат» Арбузова, «Братья Карамазовы» Достоевского», — рассказала заместитель директора Ольга Мордвинова.

Читать необходимо было наизусть, разрешалось использование небольшого реквизита. К примеру, участники выходили на сцену с цветами, пером и другими предметами.

Оценивало выступление участников профессиональное жюри, председателем которого была артист-кукловод Амурского областного театра кукол, заслуженный артист России Лариса Шаймуллина. Также в числе судей были артистка Амурского областного театра драмы Ольга Зорина, доцент филологических наук, профессор БГПУ Наталья Киреева, преподаватель Амурского областного колледжа искусств и культуры Сергей Бондарев.

По итогам конкурса лауреатами первой степени стали студентка Амурского колледжа искусств и культуры Алена Трескова, студентка финансово-экономического колледжа Мария Шендрик, студент Амурского медицинского колледжа Данил Семенич. Лауреатство второй степени завоевали студент Амурского колледжа искусств и культуры Данил Левшов, студент Благовещенского финансово-экономического колледжа Орхан Намазов, студент Благовещенского политехнического колледжа Серафим Медведев, учащийся факулетета СПО АМГУ Валерий Борисов, студентка Амурского колледжа сервиса и торговли Вероника Бондаренко, студентка колледжа сервиса и торговли Ирина Филимонова. Лауреатами третьей степени стали студентки Амурского колледжа искусств и культуры Варвара Вишнякова и Екатерина Мошно, студентка Амурского колледжа строительства и ЖКХ Анастасия Заболотникова, студентка Амурского медицинского колледжа Альбина Магомедова.

Больше фото — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.