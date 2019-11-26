На космодроме Восточный может появиться студенческая стартовая площадка

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«У немецкого аэрокосмического центра DLR есть хорошая практика. Они ежегодно берут около 40 студентов, и те отрабатывают свои идеи на тестовом проекте ракеты. Могут в ней что-то перепроектировать, поставить свою простейшую полезную нагрузку. Куратор от DLR в их проект не вмешивается, а только следит за безопасностью для персонала, – сказал Александр Блошенко, отвечая на один из вопросов. – До 90 % запусков заканчивается неудачей. То есть человек полтора года горел, работал, а потом у него с датчика не снялись показания, потому что он банально контакты плохо припаял. Потом, естественно, следует подробнейший разбор технических деталей каждой такой студенческой миссии, поскольку вся работа тщательно документируется. Для практикантов-студентов это урок на всю оставшуюся жизнь. И толк от такого, даже зачастую плачевного, опыта несоизмеримо больше, чем от проекта, где за тебя руководитель все сам поправил, а ты даже не понял, где ошибся. Я бы хотел постепенно перестроить взаимодействие с нашими вузами в подобный формат. Лучше пусть ребята ошибутся лишний раз, но зато сами и честно. Думаю, на Восточном в перспективе можно организовать студенческую стартовую площадку с небольшими полями падения для экспериментальных суборбитальных ракет».

Блошенко отметил, что с этого старта студенты технических вузов станут запускать ракеты, которые сами будут разрабатывать, модернизировать и комплектовать своей полезной нагрузкой.

До создания такого старта и организации работ студенческих групп над пусковыми проектами можно использовать другой формат обучения.

«Мы можем выводить собранные студентами космические аппараты как попутную нагрузку. Будут ли они работать весь положенный срок или ломаться – для Роскосмоса не столь принципиально, важным является обеспечение условий для незасорения низких околоземных орбит, но для студентов, вложивших свои силы в эту программу, это станет бесценным опытом. Подобные проекты и сейчас есть, но на поверку эти спутники можно назвать студенческими лишь условно. Нам же, повторюсь, важнее чувствовать собственный вклад молодого специалиста – так предприятия отрасли присматривали бы себе кадровый резерв, проверяя его уже в деле», – сказал Александр Блошенко.