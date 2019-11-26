Около Белогорска появится комплекс по переработке древесины

Под Белогорском скоро откроется современный комплекс по производству и переработке древесины. Работать с пиломатериалами начнет компания «Русский витязь», которая стала новым резидентом ТОР «Белогорск». Первую партию продукции она планирует поставить в Китай и Южную Корею весной 2020 года.

«Статус резидента ТОР позволит нам значительно увеличить объемы производства и открыть новые вакансии для жителей города. На площадке уже есть помещения, которые мы сейчас ремонтируем. Поэтому к весне мы переработаем 3 000 кубов пиломатериалов», – рассказал директор компании Алексей Гилев.

Новый резидент будет производить тысячу тонн топливных гранул из древесных отходов. До лета планируется переоборудовать здание столярной мастерской с навесом под цех, приобрести и установить оборудование.

Девятый по счету резидент ТОР «Белогорск» создаст не менее 56 рабочих мест, привлечет 16 млн рублей частных инвестиций. При этом проект не потребует строительства дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Белогорск – транспортный узел региона, куда свозился лес, металл и сельхозпродукция со всей области. Здесь есть все необходимое для развития промышленности: близость железнодорожных путей, федеральная трасса, подведенные к площадке энергомощности. Также с советских времен в окрестностях города осталось много торговых баз, которые можно оборудовать под новые предприятия. Даже если вы готовите проект не в границах ТОР, не в первый раз расширяют такие площадки», – рассказал заместитель директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Алексей Котельников.

Рядом с Белогорском это уже не первое предприятие по переработке древесины. Также на площадке ТОР готовится к запуску завод по производству фанеры OSB. Как отмечают специалисты Агентства, рядом с городом начинает формироваться деревообрабатывающий кластер.

Как сообщало Амур-инфо, постановление о включении нового земельного участка в ТОР «Белогорск» в октябре 2019 года подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. На сегодняшний день на территории опережающего развития зарегистрировано 8 резидентов с объемом частных вложений 4,8 миллиарда рублей.

«ТОР "Белогорск" продолжает свое развитие. Конечно, хотелось бы, чтобы оно шло более быстрыми темпами и было больше инвесторов. Администрация прилагает все усилия для того, чтобы в Белогорске развивалось производство. Поэтому будем рады всем, кто проявит желание открыть свой бизнес в нашем городе», – приводит слова главы Белогорска Станислава Мелюкова пресс-служба администрации города.