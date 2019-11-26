В Свободненском коррекционном детском доме отпразднуют 80-летний юбилей

За 80 лет с момента открытия в Свободном детского дома через него по приблизительным подсчетам прошли около 2,5 тысячи детей. Сегодня здесь воспитывают 27 малышей от 3 до 8 лет, больше половины из них имеют инвалидность. Главной задачей сотрудники детского дома считают устройство детей в новые семьи.

Сотрудники детского дома хранят его историю. Первым директором учреждения в далеком 1939 году был Андрей Москалев. В начале Великой Отечественной войны он был призван в армию и в детский дом больше не вернулся. В архиве детского дома осталось много фотографий и писем воспитанников тех лет, которые с большим теплом вспоминали своих воспитателей.

«В военные годы дети в детском доме находились в основном по той причине, что родители уходили на фронт, либо погибали на войне, либо пропадали без вести. А сейчас большая часть воспитанников – сироты при живых родителях. У нас лидирует социальное сиротство. Сейчас из всех наших воспитанников всего четверо сироты, у которых нет мамы и папы. Остальные сироты при живых родителях», – рассказывает директор Свободненского детдома Елена Смердова.

За 80 лет детский дом прошел не один этап реорганизации. Самое главное новшество – в новом устройстве жизни в учреждении. «Мы стремимся стать детским домом семейного типа. Если раньше братья и сестры разного возраста находились в разных группах, то сейчас детей не разделяют, они находятся в одной семейной группе. Так же, если ребенка переводим в другое учреждение – например, он пошел в школу, а у нас только дошкольники – переводим вместе с ним и братьев с сестрами, – продолжает Елена Владимировна. – Раньше группы были по 25 человек, сейчас в группе 6-8 детей. Воспитатель может больше внимания уделить каждому».

Сегодня детских дом имеет статус коррекционного, здесь воспитываются в том числе дети с особенностями развития – нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, неврологическими нарушениями, задержкой умственного развития. Из 27 детей 16 имеют инвалидность. Но даже несмотря на это, для малышей в детском доме стараются найти новых родителей.

«Сегодня функции учреждения направлены на то, чтобы все дети, попавшие к нам, проходили реабилитацию, и мы им подыскивали новые замещающие семьи. На это нацелена работа всех специалистов. Ежегодно около 30 % наших воспитанников обретают новую семью», – говорят в учреждении.

Работа по жизнеустройству воспитанников ведется постоянно. Учреждение участвует в различных акциях, истории детей, которым нужны родители, показывают в СМИ, снимают видеопаспорта малышей, информацию размещают в интернете.

В октябре 2014 года на базе учреждения было открыто новое отделение по подготовке и сопровождению замещающих семей, чуть позже создан клуб приемных родителей «Семейная гостиная». В учреждении помнят, как осенью 2014 года 4 воспитанника стали участниками рубрики «У вас будет ребенок» популярной телепередачи «Пока все дома». Все эти дети позже обрели новые семьи.

Тогда же в детском доме открыли еще одно отделение – постинтернатного сопровождения и социальной адаптации. Сотрудники оказывают помощь выпускникам детских домов и школ-интернатов. Ребят, нуждающихся в поддержке и помощи и готовых помогать друг другу, объединили на базе молодежного клуба выпускников детских домов «Мы вместе».

Кстати, выросшие воспитанники Свободненского детского дома иногда возвращаются в учреждение, где провели какую-то часть своего детства. «Приходят к нам, помнят нас! Один наш воспитанник еще 60-х годов приехал, подарил нашему детскому дому икону. Одна пожилая уже наша воспитанница живет сейчас в Москве, на новых год присылает подарки детям», – поделилась директор учреждения.

На 80-летний юбилей, который отметят в декабре 2019 года, в учреждении будут ждать выпускников разных лет, ветеранов и гостей.

«Часто спорят, нужны ли детские дома. Некоторые считают, что это позор государства. А я так думаю – лучше пусть дети будут у нас, и мы найдем им новую достойную семью. Такие учреждения нужны. Но не чтобы просто содержать, одевать и кормить, а реабилитировать и искать новую семью нашим детям, – заключает Елена Смердова.