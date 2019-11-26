Гороскоп 26 ноября: Стрельцов ждет любовь, а Близнецы поддадутся на провокации

Восход Солнца: 07:59

Заход Солнца: 16:33

Солнце в Стрельце.

Овен. Вероятнее всего, этот день запомнится Вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Только дипломатия должна сегодня стать помощником во всех контактах. У Вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много. Ваша энергия положительно отразится на окончательных результатах работы.

Телец. Сегодня следует успокоиться и привести в равновесие чувства и мысли, определить отношения с партнером, отказаться от двойственности и чрезмерной динамичности в личной жизни. Возможно неожиданное известие, которое может в корне изменить Ваш образ жизни. Вероятный конфликт с окружающими или начальством может помешать принятию верного решения. Предусмотрительность и обдуманные планы имеют большие шансы на успех.

Близнецы. День серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими Вас людьми. Скажется усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с близкими, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти.

Рак. Неблагоприятный день. Комбинация, выстроенная с большой надеждой на лучшее, может обрушиться как карточный домик. Близкий человек может дать дельный совет или команда единомышленников, которая действует вместе с Раками, найдет возможности для успешного продолжения бизнеса.Те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться одобрением его со стороны влиятельных особ. Вероятно, сегодня от Вас потребуется принятие важных решений в личной жизни.

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Лев. Хороший день для завершения ранее начатых дел. Вас ожидают большие перемены. Как показывают звезды, Вы развернете совместную работу с партнером, успехами которого давно восхищались. Планеты Вам благоприятствуют. Однако учтите, что все это осуществится при условии вашей непосредственной готовности к работе. В отношениях с близкими царит равновесие и мир.

Дева. Неблагоприятный день, чреватый конфликтами и недоразумениями. Вас ожидают жестокие стычки с внешним миром. Как никогда ранее, Вам нужно проявить терпение и выдержку, не допуская беспощадности и озлобления, что еще больше помешает Вам. Но не стоит основываться только на холодном расчете в своих поступках и решениях. Во второй половине дня все конфликты сгладятся, но подспудно Вы все равно будете ощущать внутреннее напряжение и опасность.

Весы. Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним делам. Возможны некоторые изменения в личной жизни одиноких Весов. Им придется сделать выбор между любовной страстью и своим положением в обществе.

Скорпион. Напряженный день, связан с травлей, преследованием, столкновением с агрессией. Избегайте темноты, новых знакомств и шумных компаний. Сторонитесь всего, что может привлечь темные силы. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может смешать все планы.

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Стрелец. День будет благоприятен для любви и работы: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут Вас стороной, получится все, что Вы наметите. Вероятны финансовые потери. Если Вы планируете сделать крупную покупку, подумайте, стоит ли тратить на нее так много денег, если пока можно обойтись и без нее.

Козерог. Благоприятный день для покупок, коммерческих операций, накопления имущества. Вероятны незапланированные траты или домашние хлопоты. Постарайтесь эффективно решить все хозяйственные дела. Опыт и советы близких окажут незаменимую помощь.

Водолей. Этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Вероятно появление новой работы или партнеров. Однако планеты советуют не терять чувства меры и такта. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить вашу деловую активность и посчитать вас излишне самоуверенным. День обещает быть насыщенным интересными событиями и в личной жизни. Сексуальные контакты и любовные отношения принесут Вам радость и уверенность в собственных силах.

Рыбы. День испытаний и проверки на стойкость характера. Вероятно, мелкие бытовые и служебные хлопоты внесут суету. Не исключены финансовые потери. Звезды рекомендуют не обращать внимания на препятствия и последовательно проводить намеченную деятельность в профессиональной и личной сферах жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев