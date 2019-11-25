В Амурской области диагноз «рак» выставлен 3-месячному ребенку

Более 18 000 амурчан, в том числе детей, состоят на учете в областном онкологическом диспансере. Это примерно 2,2 % всех жителей области. Такую статистику в программе «Простые вопросы» привела главный врач онкодиспансера Светлана Леонтьева.

Ежегодно в области выявляются около 3,5 тысячи новых случаев злокачественных образований. Из всех тех, кто стоит на учете, более 65 % – это пожилые люди в возрасте от 60 до 70 лет. Именно эта категория людей, по наблюдениям врачей, дает больший пик заболеваемости и смертности от рака.

«Но мы все равно наблюдаем, что рак молодеет. Сейчас рак выявляется в любом возрасте. Самый маленький наш пациент – это трехмесячный ребенок. У детей до 18 лет на первом месте стоят заболевания крови – лейкоз. У взрослых людей – это уже рак внутренних органов. На первом месте – рак легких», – поясняет Светлана Николаевна.

Какие диагнозы чаще всего ставят пациентам онкодиспансера, какое новое оборудование планируется закупить в медучреждение, и боятся ли сами врачи-онкологи этого заболевания, об этом вы узнаете, посмотрев видео.