Робот-пилот корабля «Орел», который запустят с Восточного, назван «Артем»

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«В первых тестовых полетах корабля "Орел" будет использоваться робот для внутрикорабельной деятельности, создаваемый на платформе "Федора". Шифр целевой работы – "Испытатель". Робот получил предварительное название ARTEM – Automatic Research and TEsting Machine», – сказал Блошенко.

Он отметил, что «Артем», в отличие от летавшего на «Союзе МС-14» робота «Федора», будет управлять кораблем. «Да, он будет делать то, о чем нас так долго все просили – нажимать кнопки, выполнять определенные операции. Пока не могу сказать, какой именно объем управления кораблем у него будет», – отметил исполнительный директор госкорпорации.

Второй запуск «Орла», предварительно назначенный на 2024 год, предполагает стыковку с Международной космической станцией (МКС). По словам Блошенко, «Артем» будет находиться на борту и в этом полете, но в процесс стыковки со станцией вмешиваться не будет, так как это проблематично с точки зрения безопасности. Блошенко уточнил, что «после предварительной обработки результатов полета "Федора" на МКС очевидно, что в конструкцию "Артема" будет внесена масса изменений». «Каких конкретно, пока говорить рано», – отметил исполнительный директор, в то же время добавив, что новый робот должен выглядеть «элегантнее», чем «Федор».

Робот «Федор», созданный НПО «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований, отправился на МКС 22 августа и вернулся на Землю в ночь на 7 сентября. Во время полета на «Союзе» робот передавал на Землю телеметрическую информацию, но в управлении кораблем задействован не был. На МКС он, копируя движения оператора, работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

Первый запуск «Орла» без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станции не предусматривается. В 2024 году, также без космонавтов, «Орел» выполнит второй полет с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля планируется начать в 2025 году.