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Робот-пилот корабля «Орел», который запустят с Восточного, назван «Артем»

Робот-пилот корабля «Орел», который запустят с Восточного, назван «Артем»
Фото: Амур.инфо

Робот, который станет первым пилотом перспективного транспортного корабля «Орел» в ходе запуска в 2023 году, получил имя «Артем». Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«В первых тестовых полетах корабля "Орел" будет использоваться робот для внутрикорабельной деятельности, создаваемый на платформе "Федора". Шифр целевой работы – "Испытатель". Робот получил предварительное название ARTEM – Automatic Research and TEsting Machine», – сказал Блошенко.

Он отметил, что «Артем», в отличие от летавшего на «Союзе МС-14» робота «Федора», будет управлять кораблем. «Да, он будет делать то, о чем нас так долго все просили – нажимать кнопки, выполнять определенные операции. Пока не могу сказать, какой именно объем управления кораблем у него будет», – отметил исполнительный директор госкорпорации.

Второй запуск «Орла», предварительно назначенный на 2024 год, предполагает стыковку с Международной космической станцией (МКС). По словам Блошенко, «Артем» будет находиться на борту и в этом полете, но в процесс стыковки со станцией вмешиваться не будет, так как это проблематично с точки зрения безопасности. Блошенко уточнил, что «после предварительной обработки результатов полета "Федора" на МКС очевидно, что в конструкцию "Артема" будет внесена масса изменений». «Каких конкретно, пока говорить рано», – отметил исполнительный директор, в то же время добавив, что новый робот должен выглядеть «элегантнее», чем «Федор».

Робот «Федор», созданный НПО «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований, отправился на МКС 22 августа и вернулся на Землю в ночь на 7 сентября. Во время полета на «Союзе» робот передавал на Землю телеметрическую информацию, но в управлении кораблем задействован не был. На МКС он, копируя движения оператора, работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

Первый запуск «Орла» без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станции не предусматривается. В 2024 году, также без космонавтов, «Орел» выполнит второй полет с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля планируется начать в 2025 году.

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#космодром #космос #технологии

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Комментарии
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  • роман DV

    роман DV
    1 час назад

    Бл..., коробля ещё нет, а название есть, пилота тоже нет но звать его будут Артём. Бл..., бл.., бл...!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Молодцы! Очередная победа Роскосмоса! Орёл-наш! Артём- наш!

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    А почему не Володя?

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