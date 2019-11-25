Подведены итоги конкурса населенных пунктов, где участвовало амурское село Короли

Фото: vk.com/tu_tu_ru

Сервис путешествий Tutu.ru сообщил в «ВКонтакте» о подведении итогов конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». Так, на первом месте финишировало село Мутный Материк Республики Коми. Оно обошло забайкальское село Хохотуй.

Еще за несколько часов до окончания голосования оба финалиста набирали одинаковое количество голосов, но затем Мутный Материк при активной поддержке жителей Республики Коми совершил финишный спурт и в итоге занял первое место.

В скором времени администрации победившего населенного пункта должны торжественно вручить памятный кубок. Также там будет установлен знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Изображение: vk.com/tu_tu_ru

Итоговые результаты голосования:

1 место – Мутный Материк (Республика Коми): 28 429 голосов;

2 место – Хохотуй (Забайкальский край): 26 375 голосов;

3 место – Морозилка (Архангельская область): 11 769 голосов;

4 место – Бухалово (Ярославская область): 10 235 голосов;

5 место – Мухоудеровка (Белгородская область): 9 159 голосов;

6 место – Мошонки (Калужская область): 8 364 голоса;

7 место – Лох (Саратовская область): 8 269 голосов;

8 место – Сахарная Головка (г.ф.з. Севастополь): 6 827 голосов;

9 место – Свиногорье (Республика Татарстан): 5 011 голосов;

10 место – Палево (Сахалинская область): 3 169 голосов.

В настоящее время идет проверка финального голосования на предмет возможных накруток.

Как сообщало Амур.инфо, на одном из этапов в конкурсе участие принимало село Короли Октябрьского района Амурской области. Оно заняло 5 место среди населенных пунктов регионов Дальнего Востока.