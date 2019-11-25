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25ноября
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сегодня, 19:30 3

Подведены итоги конкурса населенных пунктов, где участвовало амурское село Короли

Подведены итоги конкурса населенных пунктов, где участвовало амурское село Короли
Фото: vk.com/tu_tu_ru

Сервис путешествий Tutu.ru сообщил в «ВКонтакте» о подведении итогов конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». Так, на первом месте финишировало село Мутный Материк Республики Коми. Оно обошло забайкальское село Хохотуй.

Еще за несколько часов до окончания голосования оба финалиста набирали одинаковое количество голосов, но затем Мутный Материк при активной поддержке жителей Республики Коми совершил финишный спурт и в итоге занял первое место.

В скором времени администрации победившего населенного пункта должны торжественно вручить памятный кубок. Также там будет установлен знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Изображение: vk.com/tu_tu_ru

Итоговые результаты голосования:

1 место – Мутный Материк (Республика Коми): 28 429 голосов;

2 место – Хохотуй (Забайкальский край): 26 375 голосов;

3 место – Морозилка (Архангельская область): 11 769 голосов;

4 место – Бухалово (Ярославская область): 10 235 голосов;

5 место – Мухоудеровка (Белгородская область): 9 159 голосов;

6 место – Мошонки (Калужская область): 8 364 голоса;

7 место – Лох (Саратовская область): 8 269 голосов;

8 место – Сахарная Головка (г.ф.з. Севастополь): 6 827 голосов;

9 место – Свиногорье (Республика Татарстан): 5 011 голосов;

10 место – Палево (Сахалинская область): 3 169 голосов.

В настоящее время идет проверка финального голосования на предмет возможных накруток.

Как сообщало Амур.инфо, на одном из этапов в конкурсе участие принимало село Короли Октябрьского района Амурской области. Оно заняло 5 место среди населенных пунктов регионов Дальнего Востока.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    2 часа назад

    Хохотуй. Это название привлекает многих. Попробую объяснить: назвали строители Транссиба в 1899 году железнодорожную станцию и пристанционный посёлок так по местной речке. «Тая», это вода, всё остальное – крутые берега, поросшие лесом. Это всё буряты славянам объяснили, ну, а те услышанные звуки расставили по своему восприятию. Короче – речка в заросшем ущелье, если угодно, и ничего смешного здесь нет.

    Кто не верит, сами посмотрите из окна поезда или авто.

  • Е.Петров

    Е.Петров
    54 минуты назад

    Веселый, конечно, конкурс - «Российский населенный пункт с самым веселым названием – 2019». В нашей Амурской области, к счастью, «веселых» и особенно «неблагозвучных» названий старались поселениям не давать. По крайней мере, таковых минимум. Переселенцы стремились жить в поселениях с приятными названиями, и даже звучными, романтичными, а то и царскими… )) Хотя, некоторые исключения, конечно, и в нашей области есть и были. Те же, например, «веселые» имена, как: Весёлое (Серышевского), Кутилово (Октябрьского района), Хитровка (Серышевского), Коврижка (Константиновского) или Грязнушка (Благовещенского)... Некоторые поселения, имевшие неблагозвучные названия, старались их заменять – была Дуриловка - стала Алексеевка (Мазановского), была Рыгаловка - стала Дмитриевка (Мазановского) и некоторые другие. Когда-то на карте области были и такие интересные названия поселений, как: Баня, Кукушка, Дворцы, Батраки… Желающие могут и дополнить! ))

  • V.M.

    V.M.
    1 минута назад

    Спасибо, Е. Петров. Замечательные названия, очень говорящие

    и забавные.

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