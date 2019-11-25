«Согласно акту обследования дорожных условий, недостатки транспортно-эксплуатационного состояния в месте совершения ДТП (км 32+050 подъезда к городу Благовещенску) отсутствуют. Дорожное покрытие мокрое, проезжая часть обработана противогололедными материалами, гололеда не зафиксировано», – известила пресс-служба.

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https://www.amur.info/news/2019/11/25/163743

На месте ДТП с пятью погибшими в Приамурье гололеда не было / ИА "Амур.инфо"