Амурчан просят помочь в поисках двух подростков

Фото: amur.sledcom.ru

В Амурской области следователи просят жителей региона помочь в поисках двух подростков. Парень без вести пропал в Благовещенске, девушка – в Зейском районе.

В Благовещенске разыскивается Сергей Краснов 2008 года рождения. Подросток 23 ноября около 19 часов вышел из дома № 122/11 по улице Калинина и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, глаза голубые, над верхней губой шрам. На момент ухода был одет в пуховик темного цвета, матерчатый с капюшоном, кофту черная тряпичная, рубашку синего цвета, брюки черного цвета, ботинки замшевые темные.

Граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Краснова или его возможном местонахождении, просят обратиться в следственные органы по телефону 8-924-744-00-20 или в полицию – 102, сообщает СУ СКР по Амурской области.

Наталья Громова 2003 года рождения 22 ноября около 18 часов самовольно покинула место проживания – Зейский район, село Сосновый Бор, улица Строительная, 12, – и не вернулась.

Приметы пропавшей: возраст 16 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, лицо овальное, кожа бледная, волосы окрашены в каштановый цвет, длина около 30 сантиметров, нос средний, по форме спинки – прямой, основание горизонтальное, губы средние, волосы по бокам головы выбриты. На момент ухода была одета в вязаную серую шапку, черный пуховик до колен, черные джинсы, зимние черные ботинки. При себе имела черную сумку.

Амурчан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Громовой или ее возможном местонахождении, просят обратиться в следственные органы по телефону 8-914-606-25-29 или дежурную часть МО МВД России «Зейский»: 8-41658-2-15-52.