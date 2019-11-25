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сегодня, 17:57 0

В Свободненском районе мужчина ушел из общежития и пропал

В Свободненском районе мужчина ушел из общежития и пропал
Фото: instagram.com/grompoisk

В Амурской области идут поиски пропавшего мужчины. О его судьбе неизвестно несколько недель.

Пропавший – Денис Миначетдинов 1989 года рождения. Он 4 ноября ушел из общежития в селе Черниговка Свободненского района, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Примета: отсутствуют некоторые передние зубы. Был одет: серый пуховик, шапка, джинсы темного цвета, сапоги, говорится в сообщении ПСО «Гром» в Инстаграме.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дениса Миначетдинова, просят сообщить по адресу: город Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12. Или по телефонам: 8-914-584-71-10, 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.

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