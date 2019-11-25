В Благовещенске завершается голосование в рамках конкурса «Бизнес-признание»

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Конкурс «Бизнес-признание» проводится впервые в рамках Амурского экономического форума. В нем 7 номинаций: «Лучший женский проект», «Лучший производственный проект», «Лучший проект в сфере здорового образа жизни», «Лучший интернет-проект», «Лучший сервисный проект», «Лучший молодежный проект», «Лучший социальный проект».

Участие в конкурсе принимают около 40 номинантов. Все они представили на суд комиссии видеоролики о своей деятельности, рассказали об инновационных подходах в бизнесе и продемонстрировали образцы продукции. Победители получат памятные дипломы и денежный приз – 100 000 рублей на развитие бизнеса. Результаты конкурса «Бизнес-признание» огласят на Амурском экономическом форуме 29 ноября.