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В Благовещенске завершается голосование в рамках конкурса «Бизнес-признание»

В Благовещенске завершается голосование в рамках конкурса «Бизнес-признание»
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске 25 ноября завершается голосование в рамках конкурса «Бизнес-признание». Поддержать участников можно до полуночи на сайте муниципального центра международного сотрудничества. Там же можно ознакомиться с презентациями конкурсантов.

Конкурс «Бизнес-признание» проводится впервые в рамках Амурского экономического форума. В нем 7 номинаций: «Лучший женский проект», «Лучший производственный проект», «Лучший проект в сфере здорового образа жизни», «Лучший интернет-проект», «Лучший сервисный проект», «Лучший молодежный проект», «Лучший социальный проект».

Участие в конкурсе принимают около 40 номинантов. Все они представили на суд комиссии видеоролики о своей деятельности, рассказали об инновационных подходах в бизнесе и продемонстрировали образцы продукции. Победители получат памятные дипломы и денежный приз – 100 000 рублей на развитие бизнеса. Результаты конкурса «Бизнес-признание» огласят на Амурском экономическом форуме 29 ноября.

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#бизнес #конкурсы #экономика

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