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Каток на стадионе «Амур» в Благовещенске открывает зимний сезон

Каток на стадионе «Амур» в Благовещенске открывает зимний сезон

В пятницу, 29 ноября, в 18 часов на катке стадиона «Амур» в Благовещенске пройдет традиционный «Ледовый бал». С этого момента начало зимнего сезона можно считать открытым. Заливать лед на площади больше 15 тысяч квадратных метров начали еще 12 ноября. Сейчас идут завершающие работы.

Вход на стадион в этот день будет бесплатным для всех желающих. Для гостей праздника уже наточили почти три сотни пар коньков, часть из которых – совершенно новые.

Помимо возможности покататься, все пришедшие смогут принять участие в развлекательной программе и конкурсах. А также сделать фото с ростовыми куклами, которые будут встречать гостей.

Чтобы не замерзнуть, на катке развернут полевую кухню с гречневой кашей и горячим чаем, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

В последующие дни каток будет работать по расписанию. В будни покататься можно будет с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные – с 13 до 20 часов. Час проката коньков обойдется в 100 рублей. 80 рублей составит стоимость входа со своими «лезвиями», при этом время катания будет не ограничено.

В областном центре Приамурья этой зимой будут работать около 60 ледовых площадок. На 13 из них посетителям предложат взять коньки и ледянки напрокат. Амур.инфо публиковало адреса, график работы и стоимость пользования инвентарем на катках.

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Каток в городе открыт ещё с субботы!

  • Kats

    Kats
    9 минут назад

    Ага, причем бесплатный, катайся не хочу.....

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