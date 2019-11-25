Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:24 0

Бузову обвинили в краже статуэтки на престижной премии

Бузову обвинили в краже статуэтки на престижной премии
Фото: Амур.инфо

Певицу Ольгу Бузову обвиняют в краже статуэтки на музыкальной премии «Нового радио». После церемонии организаторы не досчитались одной из статуэток. Позже они увидели ее на полочке Ольги Бузовой, когда она принимала участие в шоу «Осторожно, Собчак».

Глава пресс-службы радиостанции Антон Землянский заметил, что каждая статуэтка была пронумерована.

«Мы проводили расследование. Проверяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Опрашивали сотрудников сцены. Ольга не была номинантом премии, но каким-то образом статуэтка оказалась у нее. Возможно, она ее случайно прихватила. Если таким образом будут пропадать статуэтки, то сама премия просто обесценится. Мы бы хотели, чтобы эта история завершилась мирным путем, без заведения уголовного дела. Нам бы не хотелось, чтобы артистка оказалась в колонии из-за такой глупой ситуации», – цитирует Антона Teleprogramma.pro.

После начатого скандала Бузова заявила, что она не понимает, почему на нее обрушились обвинения.

«Я верующий человек. Я чужого никогда не возьму. Но и свое не отдам. В детстве кражи, конечно, были. Совсем маленькая я тогда была. Не понимала, что такое плохо, а что хорошо. Мы учимся на ошибках. Я наступаю, к примеру, на свои грабли», – говорила ранее певица.

Между тем директор певицы Антон Богославский настаивает, что Бузова получила премию честным путем, ей ее присудили.

Просмотров всего: 112

#жизнь #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

В Белгороде гимнастка упала с высоты во время представления (видео)
Общество

В Уфе жители микрорайона выступили против строительства хосписа
Общество 21

Амурским судебным приставам показали в СИЗО, что ждет коррупционеров
Общество 5

В Благовещенске продолжают устранять последствия аномального ноябрьского дождя
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь