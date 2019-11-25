Бузову обвинили в краже статуэтки на престижной премии

Певицу Ольгу Бузову обвиняют в краже статуэтки на музыкальной премии «Нового радио». После церемонии организаторы не досчитались одной из статуэток. Позже они увидели ее на полочке Ольги Бузовой, когда она принимала участие в шоу «Осторожно, Собчак».

Глава пресс-службы радиостанции Антон Землянский заметил, что каждая статуэтка была пронумерована.

«Мы проводили расследование. Проверяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Опрашивали сотрудников сцены. Ольга не была номинантом премии, но каким-то образом статуэтка оказалась у нее. Возможно, она ее случайно прихватила. Если таким образом будут пропадать статуэтки, то сама премия просто обесценится. Мы бы хотели, чтобы эта история завершилась мирным путем, без заведения уголовного дела. Нам бы не хотелось, чтобы артистка оказалась в колонии из-за такой глупой ситуации», – цитирует Антона Teleprogramma.pro.

После начатого скандала Бузова заявила, что она не понимает, почему на нее обрушились обвинения.

«Я верующий человек. Я чужого никогда не возьму. Но и свое не отдам. В детстве кражи, конечно, были. Совсем маленькая я тогда была. Не понимала, что такое плохо, а что хорошо. Мы учимся на ошибках. Я наступаю, к примеру, на свои грабли», – говорила ранее певица.

Между тем директор певицы Антон Богославский настаивает, что Бузова получила премию честным путем, ей ее присудили.