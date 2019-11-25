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25ноября
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сегодня, 17:22 3

Полумиллионного пассажира обслужил аэропорт Благовещенска

Полумиллионного пассажира обслужил аэропорт Благовещенска
Фото: пресс-служба областного правительства

25 ноября впервые в истории Приамурья международный аэропорт Благовещенска обслужил 500-тысячного пассажира. Почетным гостем стала амурчанка из Завитинска Инна Шурыгина. Она летела рейсом авиакомпании S7 в Москву.

«Пассажиропоток в 500 000 за год – для истории нашего аэропорта рекорд и очень значимое событие, мы всегда стремились к высокому результату. В прошлом году за год мы обслужили 419 тысяч пассажиров, сегодня еще 25 ноября, и у нас уже результат – мы перешли рубеж в полмиллиона. К концу года прогнозируется обслужить более 520 тысяч пассажиров», – рассказал заместитель руководителя аэропорта Благовещенска Анатолий Смирнов.

Пассажирка узнала, что стала юбилейным пассажиром во время регистрации на рейс. От имени аэропорта обладательнице счастливого посадочного талона вручили сертификат на три бесплатных обслуживания в бизнес-зале аэропорта.

«Сегодня на рейсе Благовещенск – Москва нашей авиакомпании мы зарегистрировали пятисоттысячного пассажира, для нас это, конечно, престижно! Нашей пассажирке мы подарили сувенирный набор от авиакомпании S7 и повысили ей класс обслуживания на сегодняшнем рейсе – она полетит в салоне бизнес-класса», – отметил руководитель представительства авиакомпании S7 в аэропорту Благовещенск Денис Виденин.

«Я лечу в Москву в гости и была совершенно не готова к такому повороту событий. Просто удивительно и очень приятно! Спасибо большое за такой праздник», – рассказала пассажирка, пожелав процветания аэропорту.

За 10 месяцев 2019 года услугами аэропорта воспользовались в общей сложности 462,5 тысячи пассажиров, что на 34,7 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. В целом за 2018 год аэропорт Благовещенска обслужил 419 080 пассажиров, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#транспорт

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    56 минут назад

    А сколько из них вахтовиков?

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