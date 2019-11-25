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25ноября
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сегодня, 17:21 0

Амурчанин с ножом присвоил деньги магазина

Амурчанин с ножом присвоил деньги магазина
Фото: Амур.инфо

В Благовещенском районе полицейские раскрыли преступление по горячим следам. Мужчина забрал деньги, принадлежащие магазину. Теперь он ответит по закону.

В дежурную часть отдела полиции № 3 МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от продавца магазина о том, что неизвестный похитил денежные средства из кассы торговой точки в селе Волково. Женщина пояснила, что в магазин зашел неизвестный. В этот момент, кроме нее и еще одной работницы, в помещении никого не было. Подойдя к прилавку, мужчина, угрожая ножом, потребовал передать ему деньги из кассы. Напуганные женщины выбежали из магазина через запасной выход и увидели, как неизвестный зашел за витрину, забрал деньги и скрылся с места происшествия. В это время одна из работниц уже вызывала полицию и сообщила приметы злоумышленника.

Из кассы пропало более 2 000 рублей.

Сотрудники ГИБДД при объезде села обнаружили гражданина, подходящего под описание в ориентировке. У мужчины 1989 года рождения полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления – нож.

В ходе допроса задержанный признался в содеянном. Он пояснил, что похищенные деньги потратил на спиртное.

Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия #торговля

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