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25ноября
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сегодня, 17:18 0

В Благовещенске День армянской культуры собрал почти 450 гостей

В Благовещенске День армянской культуры собрал почти 450 гостей
Фото: aodnt.ru

В Благовещенске состоялся День армянской культуры. Организаторы – региональное отделение «Союза армян России» и Амурский областной Дом народного творчества – подготовили мастер-классы, выставки, а также угощение.

С 17:00 в фойе для гостей праздника провели обучающие мастер-классы по декоративно-прикладному искусству – резьбе по дереву и камню, чеканке, рисунку. На выставке одного дня представили предметы традиционного быта и национального костюма, изделия декоративно-прикладного искусства. Для любителей фотографироваться сделали тематическую фотозону. Здесь же всем желающим предлагали рецепты и дегустацию традиционных национальных блюд.

В 18:00 начался концерт армянского хореографического коллектива NUR. Для зрителей выступили солисты, исполнившие песни на армянском и русском языках, музыканты исполнили произведения на национальных инструментах. Концерт завершился флешмобом с участием артистов и зрителей.

Инициаторы и организаторы мероприятия, активные его участники получили благодарственные письма регионального отделения ООО «Союз армян России» в Амурской области.

Начальник управления национальной политики и архивного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области Ирина Киселева вручила благодарственные письма министра за реализацию социально значимого культурного проекта председателю регионального отделения ООО «Союз армян России» Артуру Левики Казаряну и руководителю армянского хореографического коллектива NUR Татевик Зопунян.

Большая праздничная программа завершилась в 19:30. Узнать больше о традициях и особенностях армянской культуры, познакомиться с интересными талантливыми людьми смогли около 450 жителей и гостей областной столицы, сообщают в Амурском областном доме народного творчества.

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#культура #праздники

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