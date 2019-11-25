В Белогорске молодой человек не смог пройти мимо чужого авто

В Белогорске автовладелец ненадолго оставил машину с ключом в замке зажигания. А когда вернулся, увидел, что на его автомобиле кто-то уезжает. Полицейские задержали угонщика – им оказался ранее судимый парень 2001 года рождения.

Предварительно установлено, что автовладелец ненадолго оставил машину во дворе дома по улице Международной. Водитель не выключил двигатель, в замке зажигания оставил ключ. На глазах хозяина авто угонщик, пытаясь скрыться, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Бросив машину, злоумышленник забежал в ближайший дом, где его и задержали полицейские.

Покататься на чужой машине решил ранее судимый молодой человек, 2001 года рождения. У него имелись признаки наркотического опьянения, злоумышленник отказался пройти медицинское освидетельствование, во время задержания оказал сопротивление.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд назначил парню наказание в виде административного ареста сроком 15 суток. Он помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.