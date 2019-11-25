Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:54 0

В Белогорске молодой человек не смог пройти мимо чужого авто

В Белогорске молодой человек не смог пройти мимо чужого авто
Фото: pixabay.com

В Белогорске автовладелец ненадолго оставил машину с ключом в замке зажигания. А когда вернулся, увидел, что на его автомобиле кто-то уезжает. Полицейские задержали угонщика – им оказался ранее судимый парень 2001 года рождения.

Предварительно установлено, что автовладелец ненадолго оставил машину во дворе дома по улице Международной. Водитель не выключил двигатель, в замке зажигания оставил ключ. На глазах хозяина авто угонщик, пытаясь скрыться, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Бросив машину, злоумышленник забежал в ближайший дом, где его и задержали полицейские.

Покататься на чужой машине решил ранее судимый молодой человек, 2001 года рождения. У него имелись признаки наркотического опьянения, злоумышленник отказался пройти медицинское освидетельствование, во время задержания оказал сопротивление.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд назначил парню наказание в виде административного ареста сроком 15 суток. Он помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Просмотров всего: 310

#Белогорск #криминал #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

На месте ДТП с пятью погибшими в Приамурье не нашли гололеда
Происшествия

Амурчан просят помочь в поисках двух подростков
Происшествия

В Свободненском районе мужчина ушел из общежития и пропал

Общество 3

Полумиллионного пассажира обслужил аэропорт Благовещенска
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь