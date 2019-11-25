Меньше половины агентств недвижимости Благовещенска сертифицированы

Вот уже четыре года как в Благовещенске действует Территориальный орган сертификации – ведомство, проводящее проверки компаний, оказывающих риэлторские услуги.

- Анастасия, сейчас в Благовещенске около сотни аттестованных специалистов и девять сертифицированных компаний (данные Единого Реестра). Это много или мало для нашего города?

- На мой взгляд, этого мало. Это даже не половина всех компаний и риэлторов, работающих в городе. Сравните: когда лицензирование риэлторской деятельности было обязательным, 100% агентств были лицензированы. Они дорожили своим именем и работали над повышением качества услуг. Сейчас сертификация – аналог лицензирования, только она добровольная. И всего 9 агентств из десятков, действующих в Благовещенске, подтверждают, что они работают по национальному стандарту оказания риэлторских услуг. Я точно знаю, что эти компании также дорожат своим именем и хотят введения закона о риэлторской деятельности. Потому что они работают честно и ожидают такой же честной работы от других.

- Некоторые агентства не проходят сертификацию, ссылаясь на то, что эта процедура – фикция, и что руководители компаний в своем круг раздают друг другу сертификаты…

- За качество работы таких «некоторых» агентств ни я, ни мои аттестованные коллеги, не ручаемся. А вот за каждый выданный в Благовещенске сертификат экспертная комиссия несет ответственность перед Руководящим органом системы сертификации (РОСС, Москва). И за каждую сертифицированную компанию – тоже. ТОС – это не какой-нибудь местный орган, это часть большой всероссийской системы.

- А кто входит в экспертную комиссию?

- На сегодня это пять человек, руководители компаний, которые прошли обучение и аккредитацию в РОСС. Но кроме экспертной комиссии есть еще Управляющий совет и Конфликтная комиссия, куда входят представители не только риэлторского сообщества, но и банков, некоторых ведомств.

- Сертификация в Благовещенске проходит уже 4 года. Что-то изменилось за это время?

- Конечно. И в самой процедуре, и в компаниях, которые ее проходят. Сама сертификация очень дисциплинирует. Ведь компания платит деньги, отдает на проверку всю свою базу документов. Подтверждает, что все – от шаблонов договоров до офиса – отвечает требованиям Национального стандарта. Сертификат выдается на три года, и все это время компания находится под пристальным вниманием комиссии. Благовещенск – город небольшой, мы друг друга видим, следим за чистотой работы агентств. Также есть плановые проверки компании.



Если говорить о самой процедуре, то мы с недавних пор стали допускать к аттестации агентов, которые проработали не менее полугода. Обычно за этот период человек уже определяется, будет ли он работать риэлтором или нет, также он успевает разобраться в особенностях рынка недвижимости, терминах и т.д.

- То есть сертификат и аттестат – это не только конкурентное преимущество, но и ответственность?

- Я бы даже сказала, что это в первую очередь ответственность. Потому что лишение этих документов – это удар по репутации компании. Поэтому сертифицированные компании так следят за качеством своих услуг.

- Что получают клиенты таких компаний, кроме качества услуг?

- Безопасность. Все сделки сертифицированных компаний застрахованы. В частности, у нас действует коллективная страховка на агентства недвижимости, состоящие в Гильдии риэлторов Приамурья – 25 миллионов рублей. Это значит, что если по вине агентства клиент потеряет деньги или имущество, за счет страховой он получит возмещение. К счастью, пока страховых случаев у нас не возникало. Кроме того, клиенты имеют возможность досудебного регулирования споров. Грубо говоря, в суд их примет только если компания нарушила закон. А конфликтная комиссия ТОС – если компания нарушает нормы этики, поступает нечестно.

- Ну и напоследок, как же узнать, сертифицирована компания или нет?

- У сертифицированных компаний есть сертификат, у аттестованных специалистов – аттестат. Но надежнее все же проверять информацию в Едином реестре reestr.rgr.ru. В строке поиска можно написать название компании, фамилию специалиста или город. Я рекомендую всем клиентам заглядывать на сайт реестра, прежде чем выбирать агентство недвижимости.