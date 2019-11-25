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25ноября
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сегодня, 16:53 6

СМИ: чиновники планируют прокатиться по мосту через Амур в конце этой недели

СМИ: чиновники планируют прокатиться по мосту через Амур в конце этой недели
Фото: www.skmost.ru

Первая поездка чиновников по мосту через Амур может состояться в конце этой недели. Об этом Biang.ru сообщили в администрации провинции Хэйлунцзян. Строительство переправы между Благовещенском и Хэйхэ подходит к концу.

Китайская газета «Хэйлунцзян Жибао» пишет, что пуск в эксплуатацию автомобильного моста через Амур, а также создание свободной экономической зоны в Хэйхэ станет стимулом для развития трансграничной электронной торговли между Китаем и Россией. Объем сделок с РФ компаний трансграничной электронной торговли, которые базируются в Хэйхэ, за первое полугодие 2019 года вырос на треть.

«Мы рассчитываем, что мост через Амур станет новой артерией для транспортировки грузов в Россию. По нему можно будет провозить до 3 миллионов тонн грузов в год. Раньше в межсезонный период мы отправляли нашу продукцию в Россию через таможни Маньчжурии и Суйфэньхэ. С пуском в эксплуатацию моста, расходы на транспортировку наших грузов сократятся приблизительно наполовину», – сообщил изданию гендиректор Хэйхэской машиностроительной компании «Лиюаньда» Сун Сяотао.

На данный момент на территории свободной экономической зоны в Хэйхэ зарегистрировано 120 компаний электронной торговли, которые работают с продовольствием из РФ. 47 из них продают российские продукты питания и прочие российские товары через китайские платформы JD.com, T-mall, Pingduoduo и Tencent. 15 из них имеют склады в Благовещенске.

Как сообщало Амур.инфо, международный мост через Амур закончат строить в декабре 2019 года, а весной 2020 года его сдадут в эксплуатацию. Длина сооружения, которое начали возводить в конце 2016 года, составляет 1 080 метров. Российские и китайские строители построили по 540 метров. Общая протяженность мостового перехода превышает 20 километров. 13,4 километра подъездных путей строят на территории России и 6,7 километра – в Китае. Кроме того, 278 метров занимает мост через протоку Каникурганскую.

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#Китай #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Димидыч

    Димидыч
    2 часа назад

    Пусть на танке катаются - точно в кювет не свалятся из-за гололеда

  • Лентяйка

    Лентяйка
    2 часа назад

    Погодки им плюсовой перед этим...

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    А на мосту через Амур лёд убрали?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Gorojanka

    А на мосту через Амур лёд убрали?



    Упс



  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Чего тянуть? Ехаютпустьуже...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    "... Об этом Biang.ru сообщили в администрации провинции Хэйлунцзян...", АИ, можно конкретнее, чиновники с нашей стороны или из провинции Хэйлунцзян?

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