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25ноября
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сегодня, 16:50 0

Пять золотых медалей завоевали амурские каратисты в Хабаровске

Пять золотых медалей завоевали амурские каратисты в Хабаровске
Фото: instagram.com/minsport28

Почти три десятка наград везут домой амурские каратисты. Они приняли участие в первенстве и чемпионате ДФО по киокусинкай карате в Хабаровске.

Побороться за спортивные трофеи решились около 250 лучших бойцов федерального округа из Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), Сахалинской и Амурской областей. Приамурье представляли 56 спортсменов. Больше половины из них стали победителями и призерами соревнований.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, золото завоевали: Владислав Бондаренко, Сергей Злакоманов, Мария Гудинова, Маргарита Михайлова, Анастасия Кравченко.

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#Дальний Восток #спорт

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