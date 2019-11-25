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25ноября
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сегодня, 16:38 0

Навка высказалась о завершении спортивной карьеры Загитовой

Навка высказалась о завершении спортивной карьеры Загитовой
Фото: instagram.com/navka_ice_queen/?hl=ru

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала слова бывшего партнёра Романа Костомарова о том, что Алине Загитовой и Евгении Медведевой пора закончить участие в спортивных соревнованиях.

«Ой, это такой сложный вопрос. И мне кажется, что никому нельзя судить и говорить, кому заканчивать, а кому нет. Только сам человек, спортсмен или его тренерский состав могут решать подобные вопросы. В любом случае Алина подросла, она оформляется. Медведева уже прошла этот этап, а Алина как раз на этой стадии. Мы все видим, что она стала женственнее. Если на Олимпиаде она была ребёнком, то сейчас выросла в красивую девушку.

Безусловно, в текущий период ей сложнее. А дальше посмотрим, что будет. Но на данный момент она величайшая фигуристка мира, олимпийская чемпионка. А ей всего 17 лет. Вся жизнь впереди, огромное количество дверей перед ней могут открываться. Главное – желание. Я работала с ней, и скоро нам предстоит работать ещё вместе. Она потрясающе добрая светлая девочка с правильными мозгами. Воспитанная, незаносчивая», – цитирует Навку «Чемпионат».

Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в Японии и отобралась в финал серии. Медведева попасть в финал не смогла. Помимо Загитовой в одиночном катании в финал вышли россиянки Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

Финал Гран-при пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

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