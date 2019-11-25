Бездомные в Хабаровске будут печь хлеб

Фото: khabara.ru

В Хабаровске стартовала благотворительная образовательная акция «Был бы хлеб, а у хлеба люди будут». В ее рамках бездомных мужчин и женщин из центров «Надежда» и «Не одна» будут учить профессии пекаря.

«Воплотить новую идею в жизнь стало возможным благодаря победе в ежегодном конкурсе, проводимом Фондом президентских грантов», – сообщили в краевой общественной организации «Надежда».

Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут получить востребованную профессию и в будущем найти себе работу, говорят организаторы проекта.

На средства президентского гранта снимут в аренду помещение и оборудование, на котором бездомные станут печь хлеб. Им планируют кормить таких же бездомных. Хлеб и другие продукты будут развозить по городу на автобусах «Милосердия».

Образовательная программа должна завершиться в июле 2020 года. Тогда же для выпускников курсов пекарей организуют ярмарку вакансий, сообщает Khabara.ru.